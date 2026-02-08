    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    Siemens Healthineers: Aktien im Minus – Experten bleiben optimistisch!

    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Freitag nach einem Stabilisierungsversuch am Donnerstag erneut an Wert verloren. Trotz eines Dividendenabschlags von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2025 lagen die Aktien deutlich im Minus. Der Rückgang der Aktienkurse folgte auf einen Gewinnrückgang zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2026, der bei den Anlegern zunächst für eine negative Reaktion sorgte. Allerdings konnten die Kursverluste bis zum Handelsschluss am Donnerstag fast vollständig ausgeglichen werden, was auf eine gewisse Stabilität hinweist.

    Experten haben überwiegend optimistische Einschätzungen zu den Aktien von Siemens Healthineers abgegeben. Harald Hof von MWB Research bekräftigte am Freitagmorgen seine Kaufempfehlung, wies jedoch darauf hin, dass die Umsätze im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich am unteren Ende der Zielspanne liegen werden. Dies sei vor allem auf die anhaltenden Herausforderungen im China-Geschäft sowie auf Zoll- und Währungsprobleme zurückzuführen.

    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Natalia Webster stellte fest, dass das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin durch den schwächeren Diagnostikbereich beeinträchtigt werden. Diese Einschätzung unterstreicht die gemischte Lage des Unternehmens, das zwar in bestimmten Bereichen stark aufgestellt ist, jedoch auch mit Herausforderungen konfrontiert ist.

    Insgesamt zeigt die Entwicklung der Aktien von Siemens Healthineers, dass das Unternehmen in einem schwierigen Marktumfeld agiert. Die Unsicherheiten im China-Geschäft und die Auswirkungen von Zoll- und Währungsfragen stellen bedeutende Risiken dar, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens bremsen könnten. Dennoch bleibt die Marktmeinung überwiegend positiv, was auf das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens hinweist. Die kommenden Quartalszahlen und die weitere Entwicklung im globalen Gesundheitsmarkt werden entscheidend sein, um die Stabilität und das Wachstum von Siemens Healthineers zu beurteilen.



    Siemens Healthineers

    -2,22 %
    -3,81 %
    -9,78 %
    -10,20 %
    -25,82 %
    -21,89 %
    -16,06 %
    +15,17 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 41,46EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



