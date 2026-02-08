Vinci übertrifft Erwartungen: Aktien steigen, Dividende erhöht – Ein Blick auf 2026!

Die Aktien von Vinci reagierten positiv auf die Nachrichten und stiegen um fast sieben Prozent, was die positive Entwicklung der letzten zwei Wochen fortsetzte. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten um etwa 20 Prozent erhöht, während er in den letzten drei Jahren um rund 22 Prozent gestiegen ist. Langfristige Anleger, die seit zehn Jahren investiert sind, können sich über eine Verdopplung ihres Investments freuen.

Der französische Infrastrukturkonzern Vinci hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen und konnte in einem herausfordernden globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld beachtliche Ergebnisse erzielen. CEO Pierre Anjolras hebt hervor, dass die dezentrale Organisation des Unternehmens sich erneut als vorteilhaft erwiesen hat. Trotz der Auswirkungen einer erhöhten Unternehmenssteuer erwartet das Management für das kommende Jahr eine Steigerung von Umsatz und Gewinn.

Im Detail stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Jahr 2025 um über sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um mehr als vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro anstieg. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie erhöht werden, was die Erwartungen der Analysten übertrifft.

Besonders positiv wurde der freie Barmittelzufluss (FCF) von sieben Milliarden Euro bewertet, der die Konsenserwartungen deutlich übertraf. Für das laufende Jahr wird ein FCF von sechs Milliarden Euro prognostiziert, was ebenfalls über den Erwartungen liegt. Allerdings äußerte Graham Hunt von Jefferies Bedenken hinsichtlich des Auftragseingangs im Contracting-Bereich, der die Anlegerstimmung dämpfen könnte.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach den Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Vinci hat für 2026 eine weitere Umsatz- und Gewinnsteigerung prognostiziert und eine erste FCF-Prognose von sechs Milliarden Euro abgegeben, die ebenfalls über den Konsensprognosen liegt. Vinci, das in den Bereichen Bau, Energie sowie Betrieb von Flughäfen und Mautstraßen tätig ist, zeigt sich somit gut aufgestellt für die kommenden Jahre.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 133,5EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.