    Stimmrechtsänderung bei Nagarro SE: Lantano Beteiligungen erhöht Anteile!

    Foto: adobe.stock.com

    Am 5. Februar 2026 veröffentlichte die Nagarro SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die am 30. Januar 2026 eingetreten sind.

    Die Nagarro SE, mit Sitz in München, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 9845008396BA67DA9B37. Der Hauptgrund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte geführt hat. Der Mitteilungspflichtige, Linda Müller-Dürschmidt, sowie die Lantano Beteiligungen GmbH, die 3% oder mehr der Stimmrechte hält, sind in der Mitteilung namentlich aufgeführt.

    Die aktuellen Stimmrechtsanteile der Lantano Beteiligungen GmbH belaufen sich auf 20,58% der Stimmrechte und 5,42% der Instrumente, was insgesamt 26,00% ergibt. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der die Anteile bei 19,21% der Stimmrechte und 5,08% der Instrumente lagen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt nun 12.922.297.

    Im Detail zeigt die Mitteilung, dass die Lantano Beteiligungen GmbH über 2.659.665 Stimmrechte direkt verfügt, was 20,58% entspricht. Darüber hinaus sind 700.000 Stimmrechte, die aus verschiedenen Finanzinstrumenten resultieren, zu berücksichtigen. Diese setzen sich aus einem Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe und Call-Optionen zusammen, die beide eine Fälligkeit zwischen dem 21. Dezember 2027 und dem 15. Dezember 2028 haben.

    Die Mitteilung hebt hervor, dass der Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von diesen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Nagarro SE halten. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person, wird ebenfalls offengelegt.

    Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Nagarro SE eine signifikante Veränderung in der Struktur der Stimmrechte, die für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist. Die Veröffentlichung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und wird über den EQS News-Service verbreitet.



    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 61,00EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
