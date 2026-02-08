Bechtle AG: Rekordquartal und starkes Wachstum – Was erwartet 2026?

Besonders bemerkenswert war das vierte Quartal, in dem das Geschäftsvolumen von Oktober bis Dezember um mehr als 16 % zulegte. Das EBT stieg sogar um über 20 % auf gut 121 Millionen Euro, was ein Rekordquartal in der 43-jährigen Unternehmensgeschichte darstellt. Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG, lobte die Leistung der Teams und äußerte sich optimistisch für das Jahr 2026, obwohl er auf herausfordernde gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen hinwies. Insbesondere Preiserhöhungen der Hersteller und mögliche Lieferschwierigkeiten könnten sich negativ auswirken.

Die Bechtle AG hat am 6. Februar 2026 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die eine starke Jahresendentwicklung zeigen. Das Geschäftsvolumen des Unternehmens stieg um etwa 8 % auf rund 8,6 Milliarden Euro, während der Umsatz um circa 2 % auf 6,4 Milliarden Euro anstieg. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte rund 324 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs aufgrund von Akquisitionen auf 16.360.

Die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 20. März 2026 veröffentlicht. Bechtle gilt als einer der führenden IT-Dienstleister in Europa und bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, darunter IT-Infrastruktur, Digitalisierung, Cloud-Lösungen und Sicherheitsservices. Mit über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern verfolgt das Unternehmen eine Multichannel-Strategie, die persönliche Betreuung mit digitalen Services kombiniert.

Zusätzlich hat die UBS die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 50,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Tong bezeichnete das vierte Quartal als gut, wies jedoch auf den vorsichtigen Ausblick hin, der als Belastung für die Anleger angesehen werden könnte. Trotz der positiven Entwicklung im vierten Quartal könnten die niedrigen Vorjahreshürden im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen dämpfen.

Insgesamt zeigt Bechtle eine robuste Leistung und ein starkes Wachstum, steht jedoch vor Herausforderungen, die die zukünftige Entwicklung beeinflussen könnten. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie das Unternehmen mit den sich verändernden Marktbedingungen umgeht.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 38,08EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.