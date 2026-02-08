Starker Euro: Lagarde warnt vor Unsicherheiten und senkt Inflationsprognosen!

In der Eurozone ist die Inflation zuletzt gesunken. Im Januar fiel die Teuerungsrate auf 1,7 Prozent, was unter dem mittelfristigen Ziel der EZB von zwei Prozent liegt. Die EZB hat daher die Leitzinsen unverändert gelassen. Lagarde erklärte, dass die aktuelle wirtschaftliche Situation und die Inflationsentwicklung im Basisszenario der Notenbank berücksichtigt sind.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, äußerte sich kürzlich zu den Auswirkungen der jüngsten Kursgewinne des Euro im Handel mit dem US-Dollar. Sie betonte, dass ein stärkerer Euro die Inflation in der Eurozone stärker senken könnte als bisher angenommen. Lagarde wies darauf hin, dass der Euro seit März 2025 an Wert gewonnen hat und sich weiterhin im Rahmen des langfristigen Durchschnitts bewegt. Die Inflationsaussichten bleiben jedoch aufgrund der volatilen globalen politischen Lage unsicher.

Am Freitag stieg der Euro im Handel über 1,18 US-Dollar, nachdem die Risikobereitschaft an den Märkten zugenommen hatte. Zuvor hatte der Euro zeitweise unter dieser Marke gelegen, konnte sich jedoch erholen, als die US-Aktienmärkte und Kryptowährungen eine positive Entwicklung zeigten. Diese Erholung führte zu einem gesunkenen Interesse am US-Dollar als sicherem Hafen, insbesondere nachdem in den Tagen zuvor Bedenken hinsichtlich des Trends in der Künstlichen Intelligenz aufgekommen waren.

Trotz schwacher Industriedaten aus Deutschland, die einen unerwarteten Rückgang der Produktion im Dezember zeigten, blieb der Euro stabil. Ökonomen verweisen auf einen starken Auftragseingang in der Industrie und erwarten eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung. Auch positive Wirtschaftsdaten aus den USA, wie ein unerwarteter Anstieg des Konsumklimas, unterstützen die Marktstimmung.

Die EZB hatte am Donnerstag vor ihrer geldpolitischen Entscheidung keine Veränderungen an den Leitzinsen vorgenommen. Analysten erwarten, dass Lagarde in ihrer Pressekonferenz den mittelfristigen Inflationsausblick als günstig bezeichnet, jedoch auch auf die hohe Unsicherheit hinweist und eine Handlungsbereitschaft in beide Richtungen signalisiert. Die Märkte bleiben gespannt auf die kommenden Wirtschaftsdaten, insbesondere in Bezug auf Arbeitsmarkt und Preise, die in der nächsten Woche veröffentlicht werden.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,181USD auf Forex (08. Februar 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.