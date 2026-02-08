Amundi S.A. über 3% Stimmrechte an Münchener Rück – Was bedeutet das?

Amundi S.A. hat am 3. Februar 2026 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten und hält nun 3,00 % der Gesamtstimmrechte an der Münchener Rück. Dies stellt eine leichte Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der Amundi 2,9985 % der Stimmrechte hielt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Münchener Rück beträgt 130.645.071.

Am 6. Februar 2026 veröffentlichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re) eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch die Amundi S.A. aus Paris, Frankreich, verursacht wurden.

Die Mitteilung gibt detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen. So hält Amundi S.A. direkt 0 Stimmrechte, während ihr 3.919.353 Stimmrechte zugerechnet werden, was einem Anteil von 3,00 % entspricht. Es wurden keine Instrumente oder sonstige Finanzinstrumente angegeben, die Stimmrechte gewähren könnten.

Zusätzlich wird in der Mitteilung klargestellt, dass Amundi S.A. weder beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an der Münchener Rück halten. Die Mitteilung umfasst auch eine vollständige Kette der Tochterunternehmen von Amundi, die jedoch keine relevanten Stimmrechtsanteile aufweisen.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass alle relevanten Informationen über die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse eines Unternehmens transparent sind. Dies ist besonders wichtig für Investoren und Marktteilnehmer, die ein Interesse an der Entwicklung und den Entscheidungen der Münchener Rück haben.

Insgesamt zeigt die Mitteilung, dass Amundi S.A. eine bedeutende Position innerhalb der Aktionärsstruktur von Munich Re einnimmt, was potenziell Einfluss auf die Unternehmenspolitik und -entscheidungen haben könnte. Die Münchener Rück bleibt somit ein zentraler Akteur im Rückversicherungsmarkt, während sich die Eigentümerverhältnisse dynamisch entwickeln.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 532,8EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.