JENOPTIK AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

Für das erste Halbjahr 2026 plant JENOPTIK die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung am 12. Mai 2026. Diese wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt. Die entsprechenden Links zu den Berichten sind auf der Website des Unternehmens zu finden: [jenoptik.de](https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen) für die deutsche Version und [jenoptik.com](https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations) für die englische Version.

Die JENOPTIK AG hat am 6. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind. Die Berichte werden in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht und sind auf den offiziellen Investorenseiten der JENOPTIK AG zugänglich.

Im zweiten Halbjahr 2026 wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung am 10. November 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen und über die gleichen Plattformen zugänglich.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten kündigte JENOPTIK auch die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts für den 25. März 2026 an. Dieser Bericht wird sowohl als Einzel- als auch als Konzernjahresfinanzbericht bereitgestellt, wiederum in deutscher und englischer Sprache. Die Berichte werden über die gleichen Links wie zuvor erwähnt zur Verfügung stehen.

Für das zweite Quartal 2026 ist zudem ein Konzern-Finanzbericht (Halbjahr) für den 12. August 2026 geplant. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen veröffentlicht und ist über die Unternehmenswebseiten abrufbar.

Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten. Die JENOPTIK AG, mit Sitz in Jena, Deutschland, ist in verschiedenen Technologiebereichen tätig und hat sich einen Namen als innovativer Anbieter von Lösungen in der Optik- und Photonikbranche gemacht. Die kommenden Berichte werden daher mit großem Interesse erwartet, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens besser einschätzen zu können.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 26,26EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.