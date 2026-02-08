Strom- und Gaspreise sinken: Verbraucher profitieren im Januar 2024!

Der Industriestrompreis ohne Vergünstigungen beträgt im Januar durchschnittlich 14,49 Cent pro Kilowattstunde, was einem Rückgang von 12,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat entspricht. Mit Vergünstigungen liegt der Preis bei 8,96 Cent, was einen Rückgang von 12,6 Prozent darstellt. Auch hier sind die gesunkenen Netzentgelte für die Preisreduzierung verantwortlich.

Im Januar 2024 zahlen Verbraucher für Strom und Gas im Vergleich zum Dezember 2023 weniger, wie die Bundesnetzagentur in Bonn berichtet. Der durchschnittliche Strompreis für Neukunden liegt bei 34,87 Cent pro Kilowattstunde, was einem Rückgang von 6,7 Prozent entspricht. Hauptursache für diesen Preisrückgang sind die gesunkenen Netzentgelte, die durch einen Bundeszuschuss von 6,5 Milliarden Euro an die Übertragungsnetzbetreiber ermöglicht wurden. Bestandskunden zahlen mit 34,88 Cent nahezu den gleichen Preis.

Für Gas zahlen Neukunden im Januar im Schnitt 9,66 Cent pro Kilowattstunde, was einem Rückgang von 4 Prozent im Vergleich zum Dezember entspricht. Bestandskunden müssen 10,56 Cent zahlen, was einen Rückgang von über 2 Prozent bedeutet. Der Rückgang der Gaspreise ist unter anderem auf den Wegfall der Gasspeicherumlage zurückzuführen, während die gesetzlich vorgeschriebene Erhöhung der CO2-Abgabe einen stärkeren Preisrückgang bremst.

In der politischen Arena gibt es derzeit Diskussionen über das Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch als Heizungsgesetz bekannt. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnt vor einer Abschwächung der Klimaschutzregeln im GEG und fordert die Koalition auf, eine klare Position zu beziehen. Sie betont, dass eine Rückabwicklung der Klimaschutzvorgaben verantwortungslos wäre und der Wirtschaft schaden könnte. Die schwarz-rote Koalition plant eine grundlegende Reform des GEG, die Anfang 2024 in Kraft treten soll. Ziel ist es, den Austausch von Öl- und Gasheizungen zu fördern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Die Koalition hat jedoch noch keine konkreten Eckpunkte für die Reform vorgelegt, was zu Unsicherheiten im Handwerk und bei Heizungsbauern führt. Dröge fordert, dass neu eingebaute Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, um die Klimaziele im Gebäudesektor nicht zu gefährden. Die CDU hingegen strebt eine Änderung dieser Vorgabe an, während die SPD an ihr festhalten möchte.

