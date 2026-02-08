Analystenstreit um Aurubis: DZ Bank senkt auf 'Verkaufen', Deutsche Bank optimistisch!

Parallel dazu hat die Deutsche Bank Research das Kursziel für Aurubis ebenfalls angehoben, und zwar von 140 auf 153 Euro. Im Gegensatz zur DZ Bank belässt die Deutsche Bank jedoch die Einstufung auf "Halten". Analyst Bastian Synagowitz weist darauf hin, dass die neuen Schätzungen für Aurubis über dem aktuellen Ausblick des Unternehmens liegen. Dies deutet darauf hin, dass die Deutsche Bank optimistischer in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ist, trotz der allgemeinen Marktentwicklung.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis, einen führenden Kupferkonzern, von 123 auf 140 Euro angehoben. Trotz dieser Erhöhung hat die Bank die Einstufung der Aktien von "Halten" auf "Verkaufen" herabgestuft. Analyst Dirk Schlamp begründet diese Entscheidung mit der Feststellung, dass die Bewertung des Unternehmens historisch hoch sei und es an der Zeit sei, Gewinne mitzunehmen. Die jüngsten Zahlen, die in einer Telefonkonferenz präsentiert wurden, hätten keinen zusätzlichen positiven Impuls gegeben, was die Entscheidung zur Herabstufung weiter untermauert.

Die unterschiedlichen Bewertungen und Empfehlungen der beiden Banken spiegeln die Unsicherheiten und Herausforderungen wider, mit denen Aurubis konfrontiert ist. Während die DZ Bank auf die hohe Bewertung und die Notwendigkeit einer Gewinnmitnahme hinweist, sieht die Deutsche Bank Potenzial für weiteres Wachstum, was sich in der Anhebung des Kursziels niederschlägt.

Insgesamt zeigt die Situation um Aurubis, wie wichtig es für Investoren ist, die verschiedenen Analysen und Einschätzungen zu berücksichtigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Divergenz zwischen den beiden Banken könnte auch auf unterschiedliche Bewertungsansätze oder Marktanalysen hinweisen, die in der aktuellen wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind.

Die Entwicklungen bei Aurubis sind nicht nur für die Anleger des Unternehmens von Interesse, sondern auch für den gesamten Kupfermarkt, der stark von globalen wirtschaftlichen Trends und der Nachfrage nach Rohstoffen beeinflusst wird. In Anbetracht der aktuellen Unsicherheiten könnte die Entscheidung der DZ Bank, die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen" herabzustufen, als vorsichtige Maßnahme angesehen werden, während die Deutsche Bank eine optimistischere Perspektive einnimmt.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 165EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.