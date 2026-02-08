EU-Kommission prüft TikTok: Suchtgefahr für Jugendliche im Fokus!

Die Debatte um die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche wird durch diesen Fall neu entfacht. In mehreren Ländern, darunter Australien, Frankreich und Großbritannien, gibt es bereits Bestrebungen, Altersgrenzen für die Nutzung sozialer Netzwerke zu erhöhen. Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck hat sich für Altersfreigaben und Schutzmechanismen ausgesprochen, jedoch ein generelles Verbot abgelehnt. Er betont die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche im Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen und fordert klare Regeln für Plattformen.

Die EU-Kommission hat Tiktok ins Visier genommen, da die Plattform nach vorläufigen Ergebnissen einer Untersuchung gegen europäisches Recht verstößt. Im Fokus stehen suchtfördernde Mechanismen wie personalisierte Empfehlungen und das ununterbrochene Abspielen von Videos, die insbesondere bei Jugendlichen Bedenken hinsichtlich der Suchtgefahr aufwerfen. Tiktok, das in Europa über 200 Millionen Nutzer hat, sieht sich daher mit der Möglichkeit konfrontiert, eine erhebliche Strafe zu erhalten, die bis zu sechs Prozent des jährlichen Umsatzes betragen könnte.

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen, äußerte sich besorgt über die Auswirkungen der sozialen Medien auf die sich entwickelnden Gehirne von Kindern und Jugendlichen. Sie betont, dass die Gestaltung von Tiktok die Nutzer dazu verleitet, immer weiter zu scrollen, was zu zwanghaftem Verhalten führen kann. Die Kommission fordert von Tiktok unter anderem die Einführung von Bildschirmzeitpausen und Änderungen bei der Inhaltsauswahl, um die Nutzer vor übermäßiger Nutzung zu schützen.

Tiktok hat die Vorwürfe zurückgewiesen und kündigte an, gegen die Ergebnisse der Untersuchung vorzugehen. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, seine Funktionen anzupassen, um den Bedenken der EU Rechnung zu tragen. Die EU-Kommission untersucht derzeit auch andere große Online-Plattformen, was zu Spannungen mit der US-Regierung führt, die das Vorgehen als Angriff auf die Meinungsfreiheit betrachtet.

In der EU gilt derzeit ein Mindestalter von 13 Jahren für die Nutzung sozialer Medien, wobei einige Länder strengere Regelungen anstreben. Das Europäische Parlament hat sich für ein EU-weites Mindestalter von 16 Jahren ausgesprochen, jedoch hat dieser Beschluss keine bindende Wirkung. Die Diskussion über die Altersgrenzen und den Schutz von Jugendlichen im digitalen Raum bleibt somit ein zentrales Thema in der europäischen Politik.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 661,5EUR auf Nasdaq (07. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.