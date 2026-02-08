Ocean Tomo ernennt Dan Sleeter: Neuer Director für Drahtlostechnologien!

In seiner neuen Rolle wird Sleeter die technische Führungsposition von Ocean Tomo im Bereich des Reverse Engineering von Drahtlostechnologien und der Analyse von Patentansprüchen stärken. Seine fundierten Kenntnisse in HF-Systemen, Frequenzmanagement und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung von Kunden aus der nationalen Verteidigung sowie der Wirtschaft. Sleeter hat erfolgreich Programme für das US-Verteidigungsministerium geleitet und bringt umfassende Erfahrungen in der sicheren Kommunikation und der Analyse von HF-Technologien mit.

Ocean Tomo, ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Patentanalyse und Reverse Engineering, hat Dan Sleeter zum Director ernannt. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Fachkompetenz des Unternehmens in den Bereichen Radiofrequenzen (RF), Drahtlostechnik und Frequenzspektrum zu erweitern. Sleeter bringt über 15 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Sektoren mit, darunter Verteidigung, Telekommunikation und Luft- und Raumfahrt. Seine Expertise umfasst die Leitung funktionsübergreifender Teams, die sich mit KI-gesteuerten HF-Programmen und sicheren Cloud-Umgebungen befassen.

Tim Dorney, technischer Leiter für Patentanalyse und Reverse Engineering bei Ocean Tomo, hebt hervor, dass Sleeters Kombination aus nationaler Sicherheitserfahrung und modernen KI-Kenntnissen das Team erheblich bereichert. Sleeters Fachwissen erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus von HF-Systemen, einschließlich Design, Test und Wartung von Technologien für 4G/5G-Netzwerke, WLAN, Radar und Satellitenkommunikation. Dies gewährleistet eine sichere Kommunikation in verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation und Verteidigung.

Sam Wiley, Teamleiter für strategische Geschäftsinformationen, betont, dass Sleeters Erfahrung in der Anwendung von maschinellem Lernen und Automatisierung in der Spektrumanalyse den Kunden von Ocean Tomo einen entscheidenden Vorteil verschafft. Sleeter wird auch bei der Bewertung von Patentansprüchen und der Identifizierung von Verletzungswegen eine zentrale Rolle spielen.

Vor seiner Ernennung war Sleeter in leitenden Positionen bei Unternehmen wie Huntington Ingalls Industries und Verizon Wireless tätig. Seine umfassende Erfahrung und sein technisches Wissen werden Ocean Tomo helfen, den Herausforderungen in einem sich schnell entwickelnden technologischen Umfeld gerecht zu werden. James E. Malackowski, Mitbegründer von Ocean Tomo, äußert sich positiv über Sleeters Beitrag zur Stärkung der technischen Exzellenz des Unternehmens.

