Societe Generale: Gewinnsprung von 43% und neue Dividende – Was jetzt?

Um die Aktionäre für den Erfolg zu belohnen, plant die Bank eine Erhöhung der Dividende von 1,09 auf 1,61 Euro je Aktie. Darüber hinaus kündigte die Societe Generale ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von knapp 1,5 Milliarden Euro an. Im Vorjahr hatte die Bank bereits zwei Rückkaufprogramme mit jeweils einer Milliarde Euro initiiert. Bankchef Slawomir Krupa, der seit Mai 2023 im Amt ist, äußerte die Absicht, die Aktionärsrendite bis 2026 weiter zu steigern und eine Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent zu erreichen, nachdem diese im Jahr 2025 bereits bei 10,2 Prozent lag.

Die Societe Generale hat im Geschäftsjahr 2025 ein bemerkenswert starkes Ergebnis erzielt, mit einem Gewinnanstieg von 43 Prozent auf 6 Milliarden Euro. Dies wurde am Freitag in Paris bekannt gegeben und übertraf die Erwartungen vieler Analysten. Besonders positiv wirkte sich das unerwartet gute Abschneiden des französischen Privatkundengeschäfts aus, während die Kosten im Schlussquartal niedriger waren als prognostiziert.

Trotz der positiven Geschäftszahlen reagierte der Aktienkurs der Societe Generale am Nachmittag mit einem Rückgang von 1,6 Prozent. Marktanalysten führten dies auf enttäuschende Ergebnisse im Handelsgeschäft zurück. Im vierten Quartal sank der Umsatz im Aktienhandel um 5,3 Prozent, während der Rückgang bei Währungen und Rententiteln sogar 13 Prozent betrug. Analysten hatten hier mit einem Wachstum gerechnet, was die Marktreaktion erklären könnte.

Zusätzlich gab die Bank bekannt, dass der Vertrag von CEO Krupa um vier Jahre bis 2027 verlängert wurde. Unter seiner Führung hat die Societe Generale einen klaren Fokus auf Kostenkontrolle gelegt. Dies führte zu Verkäufen im Privatkundengeschäft in Großbritannien und der Schweiz sowie zu einem Abbau von Hunderten von Stellen. Bis Ende 2027 plant die Bank, im Heimatmarkt Frankreich weitere 1.800 Arbeitsplätze abzubauen.

Insgesamt zeigt die Societe Generale mit ihrem starken Jahresergebnis und den geplanten Maßnahmen, dass sie bestrebt ist, ihre Marktposition zu festigen und den Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten, während sie gleichzeitig die Kostenstruktur optimiert.

