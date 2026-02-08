Westwing Group SE startet Aktienrückkaufprogramm: 700.000 Aktien im Fokus!

Das Rückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025, die dem Vorstand erlaubt, bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals zurückzukaufen. Der Erwerb erfolgt über den Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse, wobei der Kaufpreis je Aktie den Preis der Eröffnungsauktion oder den ersten bezahlten Preis am Handelstag um maximal 10 % über- oder unterschreiten darf. Die erworbenen Aktien sollen für die in der Hauptversammlung festgelegten Zwecke verwendet werden.

Am 5. Februar 2026 hat die Westwing Group SE eine bedeutende Kapitalmarktmitteilung veröffentlicht, die mehrere wichtige Maßnahmen umfasst. Der Vorstand der Gesellschaft hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm ins Leben zu rufen, das den Erwerb von bis zu 700.000 eigenen Aktien vorsieht. Dies entspricht etwa 3,56 % des Grundkapitals nach einer kürzlich durchgeführten Kapitalherabsetzung. Der maximale Erwerbspreis ohne Nebenkosten beträgt bis zu 8 Millionen Euro. Der Rückkauf soll am 9. Februar 2026 beginnen und bis zum 31. Juli 2026 laufen.

Zusätzlich zur Ankündigung des Rückkaufprogramms hat die Westwing Group SE auch eine Kapitalherabsetzung durch die Einziehung eigener Aktien bekannt gegeben. Hierbei wurden 1.253.968 eigene Aktien eingezogen, was das Grundkapital von 20.903.968 Euro auf 19.650.000 Euro reduziert. Diese Maßnahme wurde ebenfalls mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen und soll sicherstellen, dass die Beteiligung der Rocket Internet SE an der Westwing Group SE nicht über 30 % steigt, wodurch diese nicht verpflichtet ist, ein Pflichtangebot abzugeben.

Die Gesellschaft hält derzeit 812.043 eigene Aktien, was etwa 4,13 % des neuen Grundkapitals entspricht. Die Mitteilung über das Aktienrückkaufprogramm und die Kapitalherabsetzung erfolgt im Einklang mit den Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung der EU, um Transparenz und rechtliche Konformität zu gewährleisten. Alle Transaktionen im Rahmen des Rückkaufprogramms werden wöchentlich auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht, und die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit auszusetzen oder zu beenden.

Insgesamt zeigt die Westwing Group SE mit diesen Maßnahmen eine klare Strategie zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur und zur Stärkung des Aktionärswerts.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 16,55EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.