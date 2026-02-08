    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Staatsanleihen: Leichte Kursgewinne trotz schwacher Industriedaten

    Deutsche Staatsanleihen: Leichte Kursgewinne trotz schwacher Industriedaten
    Foto: adobe.stock.com

    Am Freitag haben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zugelegt, wobei der Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 128,40 Punkte stieg. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,82 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch schwache Industriedaten aus Deutschland unterstützt, die einen Rückgang der Gesamtproduktion im Dezember zeigten. Dies war der erste Rückgang seit mehreren Monaten, insbesondere bedingt durch eine verringerte Fertigung in der Autoindustrie. Am Vortag hatte der Auftragseingang jedoch positiv überrascht, was die Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung verstärkte.

    Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen kommentierte die Situation und wies darauf hin, dass die positiven Auftragszahlen noch nicht in einer höheren Produktion resultiert haben. Er betonte, dass die gedrückten Stimmungsindikatoren nicht auf eine schnelle Erholung hindeuten und rechnet für die Industrie sowie die gesamte deutsche Wirtschaft nur mit einer moderaten Erholung.

    Die Anleihen profitierten zudem von der Schwäche an den Aktienmärkten, die durch zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belastet wurden. Besonders der Kursrutsch des Handelsriesen Amazon sorgte für Verunsicherung unter den Anlegern. Am Nachmittag könnten zudem Zahlen zum Konsumklima der Universität von Michigan in den USA die Märkte beeinflussen.

    Im Gegensatz dazu gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 128,19 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,84 Prozent anstieg. Die schwachen Industriedaten konnten die Anleihen nicht nachhaltig stützen, und die Märkte blieben nervös aufgrund der Erholung an den Aktienmärkten, die von den jüngsten Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor geprägt war.

    Am Donnerstag blieb der Euro-Bund-Future nahezu unverändert und stieg nur um 0,01 Prozent auf 127,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,86 Prozent. Die Märkte warteten auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), bei der keine Änderungen der Leitzinsen erwartet wurden. Experten der Dekabank wiesen darauf hin, dass die EZB bereit sei, bei Bedarf zu reagieren, und dass der starke Eurokurs tendenziell die Inflation dämpfen könnte.



    BUND Future

    -0,07 %
    +0,24 %
    +1,02 %
    -0,51 %
    -3,81 %
    -6,61 %
    -27,04 %
    +4,55 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 128,2EUR auf L&S Exchange (06. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Staatsanleihen: Leichte Kursgewinne trotz schwacher Industriedaten Am Freitag haben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zugelegt, wobei der Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 128,40 Punkte stieg. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,82 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch schwache …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     