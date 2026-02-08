Deutsche Staatsanleihen: Leichte Kursgewinne trotz schwacher Industriedaten

Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen kommentierte die Situation und wies darauf hin, dass die positiven Auftragszahlen noch nicht in einer höheren Produktion resultiert haben. Er betonte, dass die gedrückten Stimmungsindikatoren nicht auf eine schnelle Erholung hindeuten und rechnet für die Industrie sowie die gesamte deutsche Wirtschaft nur mit einer moderaten Erholung.

Am Freitag haben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zugelegt, wobei der Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 128,40 Punkte stieg. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,82 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch schwache Industriedaten aus Deutschland unterstützt, die einen Rückgang der Gesamtproduktion im Dezember zeigten. Dies war der erste Rückgang seit mehreren Monaten, insbesondere bedingt durch eine verringerte Fertigung in der Autoindustrie. Am Vortag hatte der Auftragseingang jedoch positiv überrascht, was die Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung verstärkte.

Die Anleihen profitierten zudem von der Schwäche an den Aktienmärkten, die durch zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belastet wurden. Besonders der Kursrutsch des Handelsriesen Amazon sorgte für Verunsicherung unter den Anlegern. Am Nachmittag könnten zudem Zahlen zum Konsumklima der Universität von Michigan in den USA die Märkte beeinflussen.

Im Gegensatz dazu gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 128,19 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,84 Prozent anstieg. Die schwachen Industriedaten konnten die Anleihen nicht nachhaltig stützen, und die Märkte blieben nervös aufgrund der Erholung an den Aktienmärkten, die von den jüngsten Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor geprägt war.

Am Donnerstag blieb der Euro-Bund-Future nahezu unverändert und stieg nur um 0,01 Prozent auf 127,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,86 Prozent. Die Märkte warteten auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), bei der keine Änderungen der Leitzinsen erwartet wurden. Experten der Dekabank wiesen darauf hin, dass die EZB bereit sei, bei Bedarf zu reagieren, und dass der starke Eurokurs tendenziell die Inflation dämpfen könnte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 128,2EUR auf L&S Exchange (06. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.