    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JOST Werke SE: Stimmrechtsänderung und Finanzberichte – Wichtige Infos!

    JOST Werke SE: Stimmrechtsänderung und Finanzberichte – Wichtige Infos!
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    Am 6. Februar 2026 veröffentlichte die JOST Werke SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über eine Änderung der Stimmrechtsanteile des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch den Mitteilungspflichtigen, die norwegische Protector Forsikring ASA, verursacht wurde. Am 3. Februar 2026 überschritt Protector Forsikring die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der JOST Werke SE.

    Laut der Mitteilung hält Protector Forsikring nun 2,76 % der Stimmrechte, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 3,14 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der JOST Werke SE beträgt 14.900.000. Der Emittent hat in der Mitteilung auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Identifikationsnummer (LEI) angegeben, die für die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Aktionärsstruktur von Bedeutung sind.

    Zusätzlich zur Stimmrechtsmitteilung gab die JOST Werke SE am 5. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte bekannt. Diese Berichte umfassen den Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht, die beide am 26. März 2026 veröffentlicht werden sollen. Des Weiteren wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 13. August 2026 erwartet. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

    Die JOST Werke SE, mit Sitz in Neu-Isenburg, Deutschland, ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Nutzfahrzeugindustrie. Die Bekanntgabe der Stimmrechtsmitteilung und der Finanzberichte ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz und Vertrauen bei Investoren und der Öffentlichkeit zu fördern.

    Insgesamt zeigt die Mitteilung von JOST Werke SE, dass das Unternehmen aktiv an der Einhaltung der gesetzlichen Meldepflichten arbeitet und die Kommunikation mit seinen Aktionären und der Öffentlichkeit ernst nimmt. Die Veränderungen in der Aktionärsstruktur und die bevorstehenden Finanzberichte könnten für Investoren von Interesse sein, da sie wichtige Informationen über die Unternehmensentwicklung und die zukünftige Strategie liefern.



    JOST Werke

    +1,09 %
    +0,95 %
    +16,48 %
    +30,60 %
    +33,47 %
    +23,02 %
    +34,18 %
    +124,66 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 64,70EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JOST Werke SE: Stimmrechtsänderung und Finanzberichte – Wichtige Infos! Am 6. Februar 2026 veröffentlichte die JOST Werke SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über eine Änderung der Stimmrechtsanteile des Unternehmens, die durch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     