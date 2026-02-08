JOST Werke SE: Stimmrechtsänderung und Finanzberichte – Wichtige Infos!

Laut der Mitteilung hält Protector Forsikring nun 2,76 % der Stimmrechte, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 3,14 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der JOST Werke SE beträgt 14.900.000. Der Emittent hat in der Mitteilung auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Identifikationsnummer (LEI) angegeben, die für die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Aktionärsstruktur von Bedeutung sind.

Am 6. Februar 2026 veröffentlichte die JOST Werke SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über eine Änderung der Stimmrechtsanteile des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch den Mitteilungspflichtigen, die norwegische Protector Forsikring ASA, verursacht wurde. Am 3. Februar 2026 überschritt Protector Forsikring die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der JOST Werke SE.

Zusätzlich zur Stimmrechtsmitteilung gab die JOST Werke SE am 5. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte bekannt. Diese Berichte umfassen den Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht, die beide am 26. März 2026 veröffentlicht werden sollen. Des Weiteren wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 13. August 2026 erwartet. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

Die JOST Werke SE, mit Sitz in Neu-Isenburg, Deutschland, ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Nutzfahrzeugindustrie. Die Bekanntgabe der Stimmrechtsmitteilung und der Finanzberichte ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz und Vertrauen bei Investoren und der Öffentlichkeit zu fördern.

Insgesamt zeigt die Mitteilung von JOST Werke SE, dass das Unternehmen aktiv an der Einhaltung der gesetzlichen Meldepflichten arbeitet und die Kommunikation mit seinen Aktionären und der Öffentlichkeit ernst nimmt. Die Veränderungen in der Aktionärsstruktur und die bevorstehenden Finanzberichte könnten für Investoren von Interesse sein, da sie wichtige Informationen über die Unternehmensentwicklung und die zukünftige Strategie liefern.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 64,70EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.