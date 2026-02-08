GEA Group: Kaufempfehlung mit starkem Wachstumspotenzial bis 2028!
Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der GEA Group mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 73 Euro bewertet. In einer Analyse von Benjamin Thielmann wird die starke Position des Unternehmens im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich hervorgehoben, die es besonders attraktiv macht. Zudem wird die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts als weiterer positiver Faktor genannt. Thielmann prognostiziert, dass die Ergebnisse von GEA bis 2028 im Durchschnitt um etwa zehn Prozent pro Jahr steigen werden. Gleichzeitig wird eine Steigerung der Kapitalrendite (Return on Capital Employed, RoCE) von derzeit etwa 28 Prozent auf rund 34 Prozent erwartet. Thielmann sieht den Höhepunkt der Auftragslage noch nicht erreicht, was auf weiteres Wachstumspotenzial hinweist.
Die GEA Group ist ein international tätiger Anlagenbauer, der sich auf die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert hat. Die starke Nachfrage in diesem nicht-zyklischen Sektor, der weniger von wirtschaftlichen Schwankungen betroffen ist, bietet dem Unternehmen eine stabile Grundlage für zukünftiges Wachstum. Das Servicegeschäft, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, könnte zudem zu einer Diversifizierung der Einnahmequellen beitragen und die Ertragslage weiter verbessern.
Zusätzlich zu dieser positiven Bewertung hat die GEA Group eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 herausgegeben. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 9. März 2026 veröffentlicht, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Diese Transparenz in der Kommunikation mit Investoren ist ein weiterer Indikator für die Professionalität und das Engagement des Unternehmens, seine finanziellen Ergebnisse und strategischen Ziele klar darzulegen.
Insgesamt zeigt die Analyse von Berenberg, dass die GEA Group gut positioniert ist, um von den Trends im Nahrungsmittelbereich und der steigenden Nachfrage nach Serviceleistungen zu profitieren. Die positive Markteinschätzung und die erwarteten Wachstumsraten könnten das Interesse von Investoren an den Aktien der GEA Group weiter steigern.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 62,80EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.