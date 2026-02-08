    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    GEA Group: Kaufempfehlung mit starkem Wachstumspotenzial bis 2028!

    GEA Group: Kaufempfehlung mit starkem Wachstumspotenzial bis 2028!
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der GEA Group mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 73 Euro bewertet. In einer Analyse von Benjamin Thielmann wird die starke Position des Unternehmens im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich hervorgehoben, die es besonders attraktiv macht. Zudem wird die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts als weiterer positiver Faktor genannt. Thielmann prognostiziert, dass die Ergebnisse von GEA bis 2028 im Durchschnitt um etwa zehn Prozent pro Jahr steigen werden. Gleichzeitig wird eine Steigerung der Kapitalrendite (Return on Capital Employed, RoCE) von derzeit etwa 28 Prozent auf rund 34 Prozent erwartet. Thielmann sieht den Höhepunkt der Auftragslage noch nicht erreicht, was auf weiteres Wachstumspotenzial hinweist.

    Die GEA Group ist ein international tätiger Anlagenbauer, der sich auf die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert hat. Die starke Nachfrage in diesem nicht-zyklischen Sektor, der weniger von wirtschaftlichen Schwankungen betroffen ist, bietet dem Unternehmen eine stabile Grundlage für zukünftiges Wachstum. Das Servicegeschäft, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, könnte zudem zu einer Diversifizierung der Einnahmequellen beitragen und die Ertragslage weiter verbessern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GEA Group Aktiengesellschaft!
    Long
    57,26€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 10,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    69,00€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 9,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich zu dieser positiven Bewertung hat die GEA Group eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 herausgegeben. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 9. März 2026 veröffentlicht, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Diese Transparenz in der Kommunikation mit Investoren ist ein weiterer Indikator für die Professionalität und das Engagement des Unternehmens, seine finanziellen Ergebnisse und strategischen Ziele klar darzulegen.

    Insgesamt zeigt die Analyse von Berenberg, dass die GEA Group gut positioniert ist, um von den Trends im Nahrungsmittelbereich und der steigenden Nachfrage nach Serviceleistungen zu profitieren. Die positive Markteinschätzung und die erwarteten Wachstumsraten könnten das Interesse von Investoren an den Aktien der GEA Group weiter steigern.



    GEA Group

    +0,48 %
    +2,45 %
    +8,57 %
    +3,29 %
    +21,51 %
    +49,18 %
    +107,07 %
    +54,07 %
    +69,84 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 62,80EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GEA Group: Kaufempfehlung mit starkem Wachstumspotenzial bis 2028! Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der GEA Group mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 73 Euro bewertet. In einer Analyse von Benjamin Thielmann wird die starke Position des Unternehmens im nicht-zyklischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     