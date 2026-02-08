GEA Group: Kaufempfehlung mit starkem Wachstumspotenzial bis 2028!

Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der GEA Group mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 73 Euro bewertet. In einer Analyse von Benjamin Thielmann wird die starke Position des Unternehmens im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich hervorgehoben, die es besonders attraktiv macht. Zudem wird die wachsende Bedeutung des Servicegeschäfts als weiterer positiver Faktor genannt. Thielmann prognostiziert, dass die Ergebnisse von GEA bis 2028 im Durchschnitt um etwa zehn Prozent pro Jahr steigen werden. Gleichzeitig wird eine Steigerung der Kapitalrendite (Return on Capital Employed, RoCE) von derzeit etwa 28 Prozent auf rund 34 Prozent erwartet. Thielmann sieht den Höhepunkt der Auftragslage noch nicht erreicht, was auf weiteres Wachstumspotenzial hinweist.

Die GEA Group ist ein international tätiger Anlagenbauer, der sich auf die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert hat. Die starke Nachfrage in diesem nicht-zyklischen Sektor, der weniger von wirtschaftlichen Schwankungen betroffen ist, bietet dem Unternehmen eine stabile Grundlage für zukünftiges Wachstum. Das Servicegeschäft, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, könnte zudem zu einer Diversifizierung der Einnahmequellen beitragen und die Ertragslage weiter verbessern.