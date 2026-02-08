    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBike24 Holding AktievorwärtsNachrichten zu Bike24 Holding
    Bike24 übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung auf 289,1 Millionen Euro!

    Die Bike24 Holding AG hat am 5. Februar 2026 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen übertreffen. Die vorläufigen Umsatzerlöse belaufen sich auf 289,1 Millionen Euro, was über der vorherigen Prognosespanne von 278 bis 288 Millionen Euro liegt. Auch das bereinigte EBITDA liegt mit 14,5 Millionen Euro über der Prognose von 12,5 bis 13,5 Millionen Euro. Diese positiven Ergebnisse sind das Resultat eines starken vierten Quartals, das durch hohe Umsätze während der Black-Friday-Kampagne und eine anhaltend positive Entwicklung im Fahrradgeschäft sowie in den DACH-Märkten (Deutschland, Österreich, Schweiz) geprägt war.

    Andrés Martin-Birner, CEO von Bike24, hebt hervor, dass die starke Nachfrage während der Black-Friday-Aktionen und die positive Marktentwicklung die Attraktivität des Angebots und die Wirksamkeit der Marktstrategie des Unternehmens bestätigen. Die endgültigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 26. März 2026 veröffentlicht, wobei weitere Details zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum bekannt gegeben werden.

    Die Bike24 Holding AG ist eine führende E-Commerce-Plattform für Fahrräder, Fahrradteile und Zubehör in Europa und hat ihren Hauptsitz in Dresden. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die vorliegenden Informationen basieren auf vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen, und die Gesellschaft weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen lassen können.

    Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen präsentiert Bike24 alternative Leistungskennzahlen wie das bereinigte EBITDA, die nicht den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften entsprechen. Diese Kennzahlen dienen als Ergänzung zu den IFRS-Daten und sollen den Investoren ein besseres Verständnis der finanziellen Lage des Unternehmens ermöglichen.

    Insgesamt zeigt die positive Entwicklung der Bike24 Holding AG, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von der anhaltenden Nachfrage im Fahrradmarkt zu profitieren und seine Marktstrategie erfolgreich umzusetzen.



    Bike24 Holding

    +2,00 %
    +3,73 %
    +3,03 %
    -10,26 %
    +202,97 %
    -21,54 %
    -83,07 %
    ISIN:DE000A3CQ7F4WKN:A3CQ7F

    Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 3,06EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



