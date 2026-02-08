Revolution in der Peptidentwicklung: LIR Life Sciences startet neue Phase!

Das Programm beinhaltet eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse (SAR), um Peptidkandidaten der dritten Generation mit verbesserter Leistung und Herstellungspotenzial zu entwickeln. Ziel ist es, synthetische Varianten zu erforschen, die aus den führenden Protamin-basierten Sequenzen von LIR abgeleitet sind. Die Optimierung dieser Kandidaten soll eine starke transdermale Transportaktivität gewährleisten und gleichzeitig die Syntheseeffizienz sowie die Flexibilität der Formulierung verbessern.

LIR Life Sciences Corp. hat am 6. Februar 2026 den Beginn der zweiten Projektphase seines Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories bekannt gegeben. Diese Phase folgt auf den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase, die sich auf die Synthese von Peptiden konzentrierte. In der aktuellen Phase liegt der Fokus auf der Entwicklung und Optimierung von zelldurchdringenden Peptiden der nächsten Generation, die die transdermale Verabreichungsplattform von LIR unterstützen sollen.

Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences, betont, dass die Zusammenarbeit mit Neuland einen bedeutenden Fortschritt in der Peptidentwicklung darstellt. Die Ergebnisse dieser Phase sollen in zukünftige Synthese-, Formulierungs- und biologische Testprogramme einfließen. Die Erkenntnisse aus der Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse sind entscheidend für die Optimierung des Moleküldesigns und die Qualität der Produkte.

LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, insbesondere durch neuartige Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein transdermales Pflaster sowie andere innovative Systeme, die das Hormon GLP-1 nachahmen, welches eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Appetit und Blutzucker spielt. Diese Therapien könnten eine kostengünstige Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen und den Zugang zu Behandlungen in verschiedenen Märkten verbessern.

Der globale Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wächst rasant und wird bis 2030 voraussichtlich auf 95 Milliarden US-Dollar anwachsen. LIR positioniert sich als innovativer Akteur in diesem Markt, indem es transdermale und orale Verabreichungssysteme entwickelt, die eine einfache Anwendung und minimale Logistikanforderungen bieten. Dies könnte insbesondere in unterversorgten Regionen von Vorteil sein.

Insgesamt stellt die zweite Projektphase einen entscheidenden Schritt in der Strategie von LIR Life Sciences dar, die sowohl technologische Innovationen als auch Marktchancen in einem wachsenden Sektor vereint.

Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 0,862EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.