Ascory Bank: Erfolgreiche Transformation und Rekordgewinne 2025!

Der Verwaltungsaufwand betrug rund 32,7 Millionen Euro, was etwa 16 % unter dem Vorjahresniveau liegt, jedoch durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Sonderprüfungen belastet wurde. Die harte Kernkapitalquote (CET1) verbesserte sich auf etwa 24 % im Vergleich zu 17 % im Vorjahr. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis einer umfassenden Neuausrichtung der Bank, die strategische, organisatorische und operative Aspekte umfasst. Der neue Vorstand, der im März 2025 eingesetzt wurde, hat eine Geschäfts- und Risikostrategie definiert, die auf nachhaltiges Wachstum bis 2029 abzielt.

Die Ascory Bank, ehemals Varengold Bank, hat das Jahr 2025 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen und setzt ihre Transformation mit einer neuen Strategie und einem neuen Namen fort. Laut vorläufigen Geschäftszahlen erzielte die Bank ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 2,0 Millionen Euro, was die ursprüngliche Prognose von 0,8 Millionen Euro deutlich übertrifft. Trotz eines Rückgangs des Nettoeinkommens auf etwa 40,7 Millionen Euro, bedingt durch den planmäßigen Rückbau des Commercial Banking Geschäfts, liegt dieses Ergebnis über den Erwartungen.

Die Bank strebt einen Return on Equity (RoE) von über 10 % sowie eine Cost-Income-Ratio (CIR) von unter 65 % an. Matthias Wargers, Vorstandssprecher der Ascory Bank, betont, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für die Bank war, in dem wichtige Weichenstellungen vorgenommen wurden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Auerbach lobt die Teams für ihre erfolgreiche Neuausrichtung und unterstützt die strategischen Ziele der Geschäftsführung.

Mit dem Jahreswechsel 2026 hat die Bank die Umfirmierung zur Ascory Bank erfolgreich abgeschlossen. Unter dieser neuen Marke positioniert sich die Bank als innovativer Finanzierungspartner für wachstumsorientierte Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Fintech und Energy Transition. Die Ascory Bank bietet strukturierte Finanzierungen an und legt Wert auf sichere Anlagemöglichkeiten für ihre Kunden.

Die ordentliche Hauptversammlung zum Jahresabschluss 2025 ist bereits für Ende Juni 2026 terminiert, was die Normalisierung des Geschäftsbetriebs widerspiegelt. Die Ascory Bank, gegründet 1995 in Hamburg, ist ein deutsches Kreditinstitut mit einem zusätzlichen Standort in Sofia und hat sich auf die Unterstützung von Start-ups und Scale-ups spezialisiert.

Die Ascory Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 2,81EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.