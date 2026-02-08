Alpha RHEINTAL Bank AG: Jahresergebnis 2025 und Darlehensdetails enthüllt!

Die Alpha RHEINTAL Bank AG hat insgesamt zwei Darlehen von der efiag erhalten. Das erste Darlehen in Höhe von 100 Millionen CHF hat einen Zinssatz von 0,375 % und eine Laufzeit bis zum 6. Mai 2026. Das zweite Darlehen über 100 Millionen CHF hat einen Zinssatz von 2,650 % und läuft bis zum 6. Juni 2028. Die Darlehensbeträge und deren Anteile sind ebenfalls detailliert aufgeführt.

Am 6. Februar 2026 veröffentlichte die Alpha RHEINTAL Bank AG ihr Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025. Die Bank, die ihren Sitz in Heerbrugg hat, ist eine Trägerbank der efiag Emissions- und Finanz AG. Diese hat der Bank Darlehen aus verschiedenen Anleihen zur Verfügung gestellt, die in den letzten Jahren emittiert wurden. Die veröffentlichten Zahlen und die Bilanz sind über einen bereitgestellten Link einsehbar.

Zusätzlich zur Alpha RHEINTAL Bank AG haben auch andere Trägerbanken der efiag ihre Jahresergebnisse veröffentlicht. Dazu gehören die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, die Sparkasse Schwyz AG und die Bank in Zuzwil AG. Diese Banken haben ebenfalls Darlehen von der efiag bezogen, wobei die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG und die Sparkasse Schwyz AG ähnliche Darlehensstrukturen wie die Alpha RHEINTAL Bank AG aufweisen. Die Bank in Zuzwil AG hat per Ende 2025 keine ausstehenden Darlehen von der efiag.

Die efiag Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft, die von 18 inländischen Banken getragen wird. Ihr Hauptzweck besteht darin, Anleihen zu emittieren und die daraus resultierenden Mittel in Form von Darlehen an die Trägerbanken weiterzugeben. Diese Struktur ermöglicht es den Trägerbanken, Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt zu erhalten.

Die Medienmitteilungen der Banken sind nicht als Angebotsprospekt im Sinne des Schweizer Obligationenrechts zu verstehen und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Zudem ist die Verbreitung dieser Mitteilungen in bestimmten Ländern, darunter die USA, Kanada, Australien und Japan, untersagt.

Für weitere Informationen können Interessierte die Websites der jeweiligen Banken oder die Homepage der efiag besuchen. Der Kontakt für Investoren ist ebenfalls angegeben, um direkte Anfragen zu ermöglichen.