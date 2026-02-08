Chinas Solarindustrie: Rückgang beim Zubau neuer Anlagen bis 2026 erwartet!

Der Rückgang wird auf eine neue Regelung der Zentralregierung zurückgeführt, die es den Betreibern von Wind- und Solarparks vorschreibt, ihren Strom zu marktbestimmten Preisen zu verkaufen, anstatt zu vorher festgelegten staatlichen Preisen. Wang Bohua, der Vorsitzende des Verbands, prognostiziert, dass diese Änderungen dazu führen werden, dass Marktteilnehmer vorsichtiger agieren.

Die chinesische Solarindustrie erwartet einen signifikanten Rückgang beim Zubau neuer Photovoltaikanlagen in den kommenden Jahren. Laut dem Verband der Solarindustrie in Peking wird die Gesamtkapazität neu installierter Anlagen im Jahr 2026 voraussichtlich zwischen 180 und 240 Gigawatt liegen. Dies stellt einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Rekordwert von rund 315 Gigawatt im Vorjahr dar.

Die Prognosen des Verbands deuten darauf hin, dass ab 2027 wieder ein Anstieg beim Zubau von Solaranlagen zu erwarten ist. Dennoch wird die neu hinzugefügte Kapazität bis Ende des Jahrzehnts voraussichtlich nicht die Rekordwerte von 2025 erreichen. Trotz der Herausforderungen bleibt China der weltweit größte Markt für Solarenergie und plant, in diesem Jahr erstmals mehr Strom aus Solarenergie als aus Kohle zu gewinnen. Bis Ende des Jahres wird geschätzt, dass die Hälfte der gesamten installierten Stromkapazität aus erneuerbaren Energien wie Sonnen- und Windenergie stammen wird, während der Anteil der Kohlekraftwerke auf 31 Prozent sinken könnte.

Trotz des Wachstums im Bereich erneuerbarer Energien bleibt Kohle ein zentraler Bestandteil der chinesischen Energieversorgung. Im Jahr 2025 wird China Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 78 Gigawatt in Betrieb nehmen, was ausreicht, um mehrere Hunderttausend Haushalte jährlich mit Strom zu versorgen. Zudem erlebt die Kohlechemieindustrie in China einen Aufschwung, da Verfahren entwickelt werden, um Kohle in Chemikalien oder Gas umzuwandeln, die für die Herstellung alltäglicher Produkte verwendet werden. Diese Produkte könnten sonst auf Öl basieren, was China in eine Abhängigkeit von Importen bringen würde.

Insgesamt zeigt sich, dass China zwar Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien macht, jedoch weiterhin stark auf Kohle angewiesen ist, um seine Energieversorgung zu sichern.