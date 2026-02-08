Technikproblem zwingt DHL-Maschine zur Rückkehr nach Leipzig
- DHL-Frachtmaschine kehrt wegen Technikproblem zurück.
- Flugzeug flog über Sachsen und landete in Leipzig.
- Airbus A300F4-600 auf Weg nach Tel Aviv betroffen.
LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Eine Frachtmaschine des Logistikdienstleisters DHL ist über Sachsen mehrere Schleifen geflogen und schließlich via Prag zum Flughafen Leipzig/Halle Airport zurückgekehrt. Grund dafür war ein technisches Problem, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG mitteilte.
Das Frachtflugzeug war auf dem Weg nach Tel Aviv (Israel), als auf Höhe von Prag ein technischer Defekt festgestellt worden sei. Daraufhin habe die Crew entschieden, nach Leipzig/Halle zurückzukehren, wo die notwendige Infrastruktur zur Behebung des Problems vorhanden sei. Die Maschine sei dort am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr gelandet.
Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen Großraumfrachter vom Typ Airbus A300F4-600, der regelmäßig für Frachtverbindungen des Unternehmens eingesetzt wird./djj/DP/mis
