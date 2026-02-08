    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFukuoka Financial Group AktievorwärtsNachrichten zu Fukuoka Financial Group

    Diese Aktie zahlt satte +3,08 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Passives Einkommen - Diese Aktie zahlt satte +3,08 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: adobe.stock.com

    Fukuoka Financial Group ist eine führende Finanzholding in Japan, spezialisiert auf Bankdienstleistungen und Versicherungen, mit starker regionaler Präsenz in Kyushu. Hauptkonkurrenten sind große japanische Finanzgruppen. FFG punktet mit lokalem Fokus und individuellen Lösungen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Fukuoka Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Fukuoka Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,90 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Fukuoka Financial Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +95,05 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Fukuoka Financial Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,08 %.
    Mit +3,08 % Dividendenrendite bietet Fukuoka Financial Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,34 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Fukuoka Financial Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,08 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,90.
    Fukuoka Financial Group weißt eine Marktkapitalisierung von 7,34 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Fukuoka Financial Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fukuoka Financial Group Aktie. Mit einer Performance von +6,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,08 %, eine Investition von etwa 389.611 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 170,00 +25,93 % +3,08 %
    2025 135,00 +17,39 % +3,40 %
    2024 115,00 +9,52 % +2,92 %
    2023 105,00 +10,53 % +4,10 %
    2022 95,00 0,00 % +4,20 %

    Warum Fukuoka Financial Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,08 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +12,34 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,90
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Fukuoka Financial Group

    +6,08 %
    +28,76 %
    +36,81 %
    +56,35 %
    +55,12 %
    +156,94 %
    ISIN:JP3805010000WKN:A0MMJH

