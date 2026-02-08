Diese Aktie zahlt satte +3,08 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Fukuoka Financial Group ist eine führende Finanzholding in Japan, spezialisiert auf Bankdienstleistungen und Versicherungen, mit starker regionaler Präsenz in Kyushu. Hauptkonkurrenten sind große japanische Finanzgruppen. FFG punktet mit lokalem Fokus und individuellen Lösungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Fukuoka Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Fukuoka Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,90 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

