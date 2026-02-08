DAX – Noch kann sich der DAX halten, aber wie lange noch?

Die volle Bandbreite der Unterstützung wird derzeit ausgetestet. Nach dem kurzzeitigen Unterschreiten dieser Zone, folgte zum Wochenschluss eine deutliche Erholung, die wieder an den oberen Rand der Unterstützung geführt hat. Die im neutralen Bereich befindlichen Indikatoren geben derzeit keine brauchbaren Hinweise auf die weitere Entwicklung. Die Unterstützungszone konnte zwar gehalten werden, ist durch die anhaltend hohe Volatilität aber weiterhin gefährdet. Ein Unterschreiten ist in der anstehenden Woche ebenso möglich, wie ein Ausbruch nach oben. Jede neue Nachricht oder Aussage aus Übersee, kann das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen.

Dow Jones – Nun ist es vollbracht

Der Dow Jones hat zum Wochenschluss den Ausbruch aus dem klassischen Rechteck nach oben vollzogen. Damit wurde ein deutliches Signal gesetzt. Die Umsätze sind schon seit einigen Tagen höher, als in den Wochen zuvor. Eine besondere Steigerung konnte beim Ausbruch nun nicht beobachtet werden. Die Indikatoren sind gerade erst in den überkauften Bereich gestiegen. Die Dynamik des Ausbruchs lässt darauf hoffen, dass der Ausbruch nachhaltig ist. Allerdings dürfte im Wochenverlauf noch ein Pull-Back an die Ausbruchszone erfolgen.

Gold – Normale Beruhigung nach dem Crash.

Es ist nicht unüblich, dass nach einem Crash eine gewisse Beruhigung einsetzt. Im Crash wurde eine Hammerformation gebildet, die am folgenden Tag bestätigt wurde. Allerdings konnte Gold daraus noch keinen neuen, oder eine Wiederaufnahme, des Aufwärtstrends ableiten. In der zweiten Wochenhälfte erfolgte zunächst ein Einbruch und anschließend die direkte Erholung darauf. Ein erneuter Test der latenten Unterstützung, sollte zunächst nicht mehr erfolgen. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und helfen aktuell nicht weiter. Somit sollte zunächst eine Beruhigung der Lage eintreten.

Öl – Baut wieder einen Bewegungsimpuls auf

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Mit dem Test der unteren Seitwärtstrendkanalbegrenzung startete unmittelbar eine Rallye an die obere Begrenzung. Diese wurde zwar nicht ganz erreicht, zeigt aber, dass vor dieser Zone ein gewisser Respekt der Marktteilnehmer zu beobachten ist. Die jüngsten Bewegungen deuten auf eine Dreiecksformation hin. Aus dieser kann der Ausbruch sowohl nach oben, als auch nach unten erfolgen. Die nächste Bewegung sollte allerdings dynamisch sein.

Bitcoin/USD – Auf niedrigem Niveau stabilisiert

Nachdem in der Vorwoche die Hammerformation nicht bestätigt wurde, kam der Bitcoin erneut kräftig unter Druck. Erst im Bereich der 60.000er-Marke konnte eine signifikante Gegenbewegung gestartet werden. Die beiden Kerzen zusammengenommen, bilden einen zusammengesetzten Hammer. Allerdings wurde dieser noch nicht bestätigt, was die Gefahr birgt, dass der Druck auf die Kryptowährung noch nicht beendet sein könnte. Die Kaufsignale bei den Indikatoren konnten bislang noch nicht ihre Wirkung entfalten. Wenn nicht bald eine neue Anstiegsbewegung erfolgt, sind die Signale verpufft. Ungeachtet dessen, sollte kurzfristig eine Gegenbewegung an die 21-Tage-Durchschnittslinie erfolgen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

