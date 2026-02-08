    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX – Noch kann sich der DAX halten, aber wie lange noch?

    Der Kampf um die Unterstützung beim DAX geht weiter. Es ist derzeit offen, ob der deutsche Index den US-Märkten folgen kann.

    Die volle Bandbreite der Unterstützung wird derzeit ausgetestet. Nach dem kurzzeitigen Unterschreiten dieser Zone, folgte zum Wochenschluss eine deutliche Erholung, die wieder an den oberen Rand der Unterstützung geführt hat. Die im neutralen Bereich befindlichen Indikatoren geben derzeit keine brauchbaren Hinweise auf die weitere Entwicklung. Die Unterstützungszone konnte zwar gehalten werden, ist durch die anhaltend hohe Volatilität aber weiterhin gefährdet. Ein Unterschreiten ist in der anstehenden Woche ebenso möglich, wie ein Ausbruch nach oben. Jede neue Nachricht oder Aussage aus Übersee, kann das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen.

    Dow Jones – Nun ist es vollbracht

     

    Der Dow Jones hat zum Wochenschluss den Ausbruch aus dem klassischen Rechteck nach oben vollzogen. Damit wurde ein deutliches Signal gesetzt. Die Umsätze sind schon seit einigen Tagen höher, als in den Wochen zuvor. Eine besondere Steigerung konnte beim Ausbruch nun nicht beobachtet werden. Die Indikatoren sind gerade erst in den überkauften Bereich gestiegen. Die Dynamik des Ausbruchs lässt darauf hoffen, dass der Ausbruch nachhaltig ist. Allerdings dürfte im Wochenverlauf noch ein Pull-Back an die Ausbruchszone erfolgen.

    Gold – Normale Beruhigung nach dem Crash.

    Es ist nicht unüblich, dass nach einem Crash eine gewisse Beruhigung einsetzt. Im Crash wurde eine Hammerformation gebildet, die am folgenden Tag bestätigt wurde. Allerdings konnte Gold daraus noch keinen neuen, oder eine Wiederaufnahme, des Aufwärtstrends ableiten. In der zweiten Wochenhälfte erfolgte zunächst ein Einbruch und anschließend die direkte Erholung darauf. Ein erneuter Test der latenten Unterstützung, sollte zunächst nicht mehr erfolgen. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und helfen aktuell nicht weiter. Somit sollte zunächst eine Beruhigung der Lage eintreten.

    Öl – Baut wieder einen Bewegungsimpuls auf

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Mit dem Test der unteren Seitwärtstrendkanalbegrenzung startete unmittelbar eine Rallye an die obere Begrenzung. Diese wurde zwar nicht ganz erreicht, zeigt aber, dass vor dieser Zone ein gewisser Respekt der Marktteilnehmer zu beobachten ist. Die jüngsten Bewegungen deuten auf eine Dreiecksformation hin. Aus dieser kann der Ausbruch sowohl nach oben, als auch nach unten erfolgen. Die nächste Bewegung sollte allerdings dynamisch sein.

    Bitcoin/USD – Auf niedrigem Niveau stabilisiert

    Nachdem in der Vorwoche die Hammerformation nicht bestätigt wurde, kam der Bitcoin erneut kräftig unter Druck. Erst im Bereich der 60.000er-Marke konnte eine signifikante Gegenbewegung gestartet werden. Die beiden Kerzen zusammengenommen, bilden einen zusammengesetzten Hammer. Allerdings wurde dieser noch nicht bestätigt, was die Gefahr birgt, dass der Druck auf die Kryptowährung noch nicht beendet sein könnte. Die Kaufsignale bei den Indikatoren konnten bislang noch nicht ihre Wirkung entfalten. Wenn nicht bald eine neue Anstiegsbewegung erfolgt, sind die Signale verpufft. Ungeachtet dessen, sollte kurzfristig eine Gegenbewegung an die 21-Tage-Durchschnittslinie erfolgen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

    Wichtige Hinweise

    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

