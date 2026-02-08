    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Mehrheit für stärkere Ukraine-Hilfe - Sorge vor Krieg bleibt

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit der Deutschen will Ukraine stärker unterstützen.
    • 28% fordern militärische und finanzielle Hilfe.
    • 54% fürchten Russland-Angriff auf Nato-Staaten.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland ist einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Menschen bereit, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland stärker zu unterstützen. In einer repräsentativen Insa-Umfrage für "Bild" sprachen sich 52 Prozent der Befragten dafür aus, dass der Westen der Ukraine stärker helfen sollte, wenn Russland nicht zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen bereit ist.

    Dabei meinen 28 Prozent, dass dies gleichermaßen militärische als auch finanzielle Hilfe sein sollte. Jeweils 12 Prozent wollen nach Angaben des Blattes entweder nur mit Geld oder nur mit Waffen helfen. 35 Prozent wollen die Ukraine nicht weiter unterstützen. 13 Prozent machten keine Angaben.

    Mehrheit hat Angst vor Russland-Angriff auf Nato-Staat in der EU

    Die Angst vor einem noch größeren Krieg ist der Umfrage zufolge weiter groß: 54 Prozent aller Befragten machen sich laut "Bild" Sorgen, dass Russland nach der Ukraine auch einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen angreifen könnte. Das seien aber acht Prozentpunkte weniger als bei einer Umfrage im vergangenen September. Keine Sorgen machten sich 34 Prozent (plus 6). 12 Prozent machten keine Angabe.

    Es wurden am 5. und 6. Februar dieses Jahres 1.002 Menschen befragt./sl/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
