    Attentat auf General

    Moskau beschuldigt Kiewer Geheimdienst

    • Russische Ermittler machen Ukraine für Anschlag verantwortlich.
    • Attentäter in Dubai festgenommen und nach Russland überstellt.
    • Zwei Männer festgenommen, Komplizin flüchtete in die Ukraine.
    MOSKAU (dpa-AFX) - Nach der Festnahme von zwei Männern wegen des Anschlags auf einen hochrangigen Militär in Moskau machen russische Ermittler ukrainische Geheimdienste für die Tat verantwortlich. Der in Dubai festgenommene und an Russland überstellte Attentäter habe auf Anweisung ukrainischer Geheimdienste gehandelt, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Ermittler. Der Mann soll demnach im Dezember 2025 nach Moskau gekommen sein, um einen Terrorakt auszuüben.

    Der stellvertretende Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, war am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen und ins Krankenhaus gebracht worden. Nun meldeten russische Agenturen unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB zwei Festnahmen. Eine weitere Komplizin soll demnach in die Ukraine geflohen sein. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte Kiew schon zuvor Beteiligung vorgeworfen./ksr/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
