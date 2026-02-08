Cashflow für Anleger
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,54 %
Mit einer Dividendenrendite von +3,54 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Sanwa Holdings ist ein globaler Marktführer in Sicherheits- und Zugangslösungen, bekannt für innovative Technologien und ein starkes Vertriebsnetz.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Sanwa Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Sanwa Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,54 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+28,06 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,54 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Sanwa Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -25,36 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Sanwa Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,54 %.
Mit +3,54 % Dividendenrendite bietet Sanwa Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +28,06 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Sanwa Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,54 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,54.
Sanwa Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 4,55 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,54 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Sanwa Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.02.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sanwa Holdings Aktie. Mit einer Performance von +5,64 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,54 %, eine Investition von etwa 84.746€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|124,00
|+16,98 %
|+3,54 %
|2025
|106,00
|+35,90 %
|+2,42 %
|2024
|78,00
|+34,48 %
|+3,25 %
|2023
|58,00
|+61,11 %
|+4,25 %
|2022
|36,00
|0,00 %
|+2,65 %
Warum Sanwa Holdings für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,54 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +28,06 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,54
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Sanwa Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,35 %
|1 Monat
|-10,43 %
|3 Monate
|-8,04 %
|1 Jahr
|-25,36 %
Informationen zur Sanwa Holdings Aktie
Es gibt 221 Mio. Sanwa Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,55 Mrd. € wert.
Sanwa Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die Sanwa Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanwa Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.