Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,54 %

Sanwa Holdings ist ein globaler Marktführer in Sicherheits- und Zugangslösungen, bekannt für innovative Technologien und ein starkes Vertriebsnetz.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Sanwa Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Sanwa Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,54 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,06 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,54 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Sanwa Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -25,36 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Sanwa Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,54 %.

Mit +3,54 % Dividendenrendite bietet Sanwa Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +28,06 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Sanwa Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,54 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,54.

Sanwa Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 4,55 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,54 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.