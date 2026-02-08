Top-Artikel der Kalenderwoche 06/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber
    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Der Silber-Crash vom Freitag war nicht das Ende – er war der Anfang


    Der historische Einbruch vom Freitag setzt sich fort. Physische Knappheit, Margenfallen und panische Liquidationen treiben Silber noch tiefer in die Krise.

    Novo Nordisk Aktie wird zerrissen - krasser Umsatzrückgang für 2026 angekündigt


    Eigentlich wollten die Dänen erst morgen Ausblick und Quartalsbericht vorlegen. Doch der Vorstand ließ die Anleger schon Dienstag nach Börsenschluss vor die Wand laufen. Die waren stinksauer und Verkauft in Scharen!

    Tesla: Die Bewertung der Aktie ist eine Farce!


    Trotz erneut schwacher Quartalszahlen zeigt sich die Tesla-Aktie gut behauptet. Das ist technisch eine Momentaufnahme und fundamental nicht zu erklären.

    Silberpreis: Wo ist der Boden bei Silber?


    Der jüngste rasante Kurssturz des Silberpreises und die unberechenbaren Handelsaktivitäten in dieser Woche haben die Anleger ratlos zurückgelassen: Wo und wann liegt der Tiefpunkt?

    Quartalszahlen schlagen Erwartungen: Pepsi liefert ab


    Pepsi liefert besser als erwartet ab und bestätigt die 2026-Prognose. Umsatz und Gewinn je Aktie des Unternehmens liegen klar über den Schätzungen.

    Rendite steigt: Dieser Dividendenwachstumswert wird mit jedem Tag attraktiver!


    Software-Aktien befanden sich zuletzt im freien Fall. Das eröffnet Chancen auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger – zum Beispiel bei Dividendenwachstumswert Paychex.

    KI-Überflieger SanDisk: Dieses Kursziel sprengt alle Dimensionen!


    Der Speicherchiphersteller SanDisk ist der neue Star am KI-Himmel. Der starke Ausblick auf 2026 zwingt Analystinnen und Analysten zum Anpassen ihrer Kursziele.

    Burry setzt zur Jagd an – diese vergessene Aktie steht im Übernahme-Spotlight


    Michael Burry wirft überraschend einen Köder aus – und plötzlich wird eine unterschätzte Aktie zum möglichen Übernahmehit. Liquidität, Bewertung, Story: Alles passt für den nächsten großen Move.

    Analysten sehen eine Chance: Diese Aktie könnte sich verdoppeln!


    Nach fast einem Drittel Kursverlust rät Citi zum Kauf von Spotify. Analysten sehen Chancen durch Preisstrategie, Aktienrückkäufe und KI-Offensive.

