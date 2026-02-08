Top-Artikel der Kalenderwoche 06/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der historische Einbruch vom Freitag setzt sich fort. Physische Knappheit, Margenfallen und panische Liquidationen treiben Silber noch tiefer in die Krise.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!

Eigentlich wollten die Dänen erst morgen Ausblick und Quartalsbericht vorlegen. Doch der Vorstand ließ die Anleger schon Dienstag nach Börsenschluss vor die Wand laufen. Die waren stinksauer und Verkauft in Scharen!

Trotz erneut schwacher Quartalszahlen zeigt sich die Tesla-Aktie gut behauptet. Das ist technisch eine Momentaufnahme und fundamental nicht zu erklären.

Der jüngste rasante Kurssturz des Silberpreises und die unberechenbaren Handelsaktivitäten in dieser Woche haben die Anleger ratlos zurückgelassen: Wo und wann liegt der Tiefpunkt?

Pepsi liefert besser als erwartet ab und bestätigt die 2026-Prognose. Umsatz und Gewinn je Aktie des Unternehmens liegen klar über den Schätzungen.

Software-Aktien befanden sich zuletzt im freien Fall. Das eröffnet Chancen auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger – zum Beispiel bei Dividendenwachstumswert Paychex.

Der Speicherchiphersteller SanDisk ist der neue Star am KI-Himmel. Der starke Ausblick auf 2026 zwingt Analystinnen und Analysten zum Anpassen ihrer Kursziele.

Michael Burry wirft überraschend einen Köder aus – und plötzlich wird eine unterschätzte Aktie zum möglichen Übernahmehit. Liquidität, Bewertung, Story: Alles passt für den nächsten großen Move.

Nach fast einem Drittel Kursverlust rät Citi zum Kauf von Spotify. Analysten sehen Chancen durch Preisstrategie, Aktienrückkäufe und KI-Offensive.