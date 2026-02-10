Bayers Hoffnungsträger liefert – Prognoseanhebung nur eine Frage der Zeit?

Blockbuster-Potenzial bestätigt – Prognose bleibt vorerst vorsichtig

Trotz der starken Resultate hält sich Bayer mit einer konkreten Umsatzanhebung noch zurück. Der Konzern bekräftigte zwar das Blockbuster-Potenzial von Asundexian – also mögliche Jahreserlöse von mehr als einer Milliarde Euro – verwies jedoch auf offene regulatorische und preisliche Fragen.

"Wir glauben weiterhin fest an das Blockbuster-Potenzial von Asundexian. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Versprechen auch einlösen werden", sagte Projektverantwortlicher Jan Voss in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Für eine präzisere Schätzung sei es jedoch noch etwas zu früh".

Entscheidend seien die Zulassungsbedingungen der US-Arzneimittelbehörde FDA und anderer Regulierer sowie die anstehenden Preisverhandlungen mit Kostenträgern weltweit. Das aktuelle Umfeld sei "ziemlich volatil", so Voss.

Ein wichtiger Hebel dabei: Die fehlende Erhöhung der Blutungsraten. "Das ist an sich schon ein bedeutender Werttreiber", betonte er – denn genau diese Nebenwirkung verursacht in der Praxis hohe Folgekosten für Gesundheitssysteme.

Strategisch enorm wichtig für Bayer

Der Erfolg kommt für Bayer zur richtigen Zeit. Mit dem schrittweisen Wegfall des Patentschutzes für den Kassenschlager Xarelto steht die Pharmasparte unter erheblichem Umsatzdruck.

Nachdem Asundexian 2023 in einer Studie zu Vorhofflimmern gescheitert war und das einst erhoffte Spitzenpotenzial von über fünf Milliarden Euro verloren ging, galt der Wirkstoff bereits als angeschlagen. Die neue Anwendung im Schlaganfallbereich haucht dem Projekt nun neues Leben ein. Zugleich prüft Bayer weitere Einsatzmöglichkeiten und zusätzliche Studien, um das kommerzielle Potenzial weiter auszubauen.

Analysten sehen deutlich Luft nach oben

Am Markt wächst der Optimismus spürbar. Händler schätzen das Spitzenumsatzpotenzial inzwischen auf bis zu drei Milliarden Euro. Auch die großen Investmentbanken positionierten sich vergangene Woche klar positiv: Barclays riet zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 50 Euro. Goldman Sachs sieht sogar noch mehr Potenzial und geht von einem Kursziel von 54,5 Euro aus, das die Bank of America mit 55 Euro noch ein wenig toppte.

Mein Tipp: Der Lauf der Bayer-Aktie dürfte weitergehen

Asundexian liefert genau das, was Bayer gebraucht hat: medizinischen Durchbruch, strategische Relevanz und neue Fantasie für Wachstum. Zwar bleibt der Konzern bei der Umsatzprognose noch vorsichtig – doch vieles deutet darauf hin, dass eine Anhebung eher eine Frage der Zeit als des Ob ist.

Die Aktie hat aktuell einen klaren Trend nach oben. Solange regulatorische Rückschläge ausbleiben, spricht vieles für eine Fortsetzung der Erholung. Für Anleger gilt: Rücksetzer dürften sich zunehmend als Gelegenheit erweisen, um auf den laufenden Turnaround-Zug aufzuspringen.

Zudem hat Asundexian durchaus das Potenzial, dass Bayer in den kommenden Wochen die Prognose nach oben anpasst. Nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre sind die Leverkusener allerdings etwas vorsichtiger geworden, aber das schließt eine Prognoseerhöhung nicht aus. Sie wäre das Sahnehäubchen auf dem bislang guten Lauf der Aktie.