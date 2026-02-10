Top Wert im DAX
Bayers Hoffnungsträger liefert – Prognoseanhebung nur eine Frage der Zeit?
Mit einem Plus von rund 25 % ist Bayer aktuell der stärkste Wert im DAX – und der Rückenwind könnte anhalten. Der Studienerfolg von Asundexian bringt neues Vertrauen in die Pipeline und weckt Fantasie für höhere Umsätze.
- Bayer mit 25 % Plus, stärkster DAX-Wert aktuell.
- Asundexian senkt Schlaganfallrisiko, großes Potenzial.
- Analysten optimistisch, Kursziele bis 55 Euro möglich.
Nach Jahren operativer Rückschläge meldet der Leverkusener Konzern im Pharmageschäft einen Durchbruch. Der neue Blutverdünner Asundexian senkte in einer zulassungsrelevanten Studie das Risiko eines erneuten ischämischen Schlaganfalls um 26 Prozent – ohne das Blutungsrisiko zu erhöhen.
Die Daten wurden auf einer Fachkonferenz vorgestellt und gelten in der Branche als außergewöhnlich. Studien-Co-Leiter Ashkan Shoamanesh von der McMaster University sprach sogar von "wirklich revolutionären Ergebnissen" und erwartet einen neuen globalen Therapiestandard.
