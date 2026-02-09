Gamechanger-Technologie: Neo Battery Materials greift Batterie-Zukunft an

Neo Battery Materials sorgt erneut für Aufsehen im Batterie-Sektor: In seiner neuesten Pressemeldung gab das Unternehmen bekannt, dass man über seine Tochtergesellschaft NBM Korea eine strategische Partnerschaft mit dem Metallriesen Korea Zinc sowie dem High-Tech-Ausrüster Taesung geschlossen hat. Ziel der Kooperation ist die beschleunigte Entwicklung und Kommerzialisierung einer neuartigen Verbund-Kupferfolien-Technologie für Hochleistungsbatterien – speziell für Drohnen, Robotik-Anwendungen und Mikromobilität. Damit greift Neo gezielt Zukunftsmärkte mit stark wachsender Nachfrage nach leistungsstarken, leichten und sicheren Energiespeichern an.

Die Pressemeldung im Original finden Sie hier: https://www.newswire.ca/news-releases/neo-battery-partners-with-korea- ...

Im Zentrum steht eine innovative Batteriekomponente: eine sogenannte Composite-Kupferfolie. Diese ersetzt den herkömmlichen massiven Kupferkern teilweise durch Polymermaterialien. Dadurch sinkt der Kupferverbrauch, das Gewicht der Batterie reduziert sich deutlich und gleichzeitig steigen Effizienz und Sicherheitsleistung. Zudem ermöglicht die Technologie eine höhere Energiedichte, was längere Betriebszeiten für Drohnen, autonome Systeme oder elektrische Kleinfahrzeuge verspricht – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in diesen wachstumsstarken Branchen.

Ein weiterer strategischer Hebel: Die neue Kupferfolien-Technologie harmoniert direkt mit Neos eigener Silizium-Anodenplattform NBMSiDE. Diese Kombination könnte die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien signifikant verbessern, indem mechanische Belastungen während der Ladezyklen reduziert werden und gleichzeitig Kapazität sowie Lebensdauer steigen. Damit positioniert sich Neo technologisch deutlich über klassischen Batteriematerial-Ansätzen und baut seine Rolle als innovativer Lösungsanbieter weiter aus.

Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI



Die Zusammenarbeit ist klar strukturiert: Korea Zinc und Taesung übernehmen zunächst die Entwicklung und Optimierung der Verbund-Kupferfolie, während Neo die Materialien in Batteriezellen-Prototypen integriert und testet. In späteren Phasen sollen gemeinsam vollständige Batteriesysteme entstehen, die in realen Anwendungen getestet werden. Sollte die Entwicklung planmäßig verlaufen, könnte laut Partnern bereits bis Jahresende ein funktionsfähiger Batterie-Demonstrator für Drohnen und Mikromobilitätslösungen entstehen – ein möglicher Meilenstein für die koreanische Batterieindustrie.

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) verfolgt langfristig die Vision, leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien mit Silizium-Technologie zu industrialisieren. Das Unternehmen setzt dabei auf kostengünstige, patentgeschützte Produktionsverfahren und will komplette Batterielösungen liefern – von Materialien über Zellarchitektur bis hin zur Prozessoptimierung. Ziel ist es, sich als globaler Anbieter von Hochleistungs-Batteriekomponenten zu etablieren und gleichzeitig eine stabile Lieferkette in Nordamerika aufzubauen.



Ein Sprecher von Korea Zinc erklärte: „Die erfolgreiche Produktion und Demonstration von Drohnen- und Mikromobilitätsbatterien mit integrierten Kupferverbundfolien bis Ende dieses Jahres wäre eine Premiere in der koreanischen Batterieindustrie. Dies wäre ein wichtiger Meilenstein für die Diversifizierung unseres Batteriematerialportfolios und die proaktive Sicherung der technologischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um auf die sich wandelnde Marktdynamik zu reagieren.“

„Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Absichtserklärung erwarten alle Parteien, sich eine wettbewerbsfähige Position auf dem globalen Markt für Kupferverbundfolien zu sichern“, erklärte Dr. J.S. Jeoung, Senior Vice President für Zellentwicklung und -vermarktung. „Durch die Kombination der globalen Expertise von Korea Zinc im Bereich der vorgelagerten Materialien mit der spezialisierten Gerätetechnologie von Taesung sieht Neo diese strategische Partnerschaft als einen bedeutenden Fortschritt, um ein differenziertes Wertversprechen zu liefern und seine Pipeline an maßgeschneiderten Lösungen auf den globalen Märkten für Drohnen und Robotik zu erweitern.“

Fazit zur News

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) zündet die nächste Stufe seiner Wachstumsstrategie. Mit der Partnerschaft mit Korea Zinc und Taesung bringt das Unternehmen nicht nur Schwergewichte der Metall- und High-Tech-Industrie an Bord – es öffnet sich zugleich den boomenden Zukunftsmärkten Drohnen, Robotik und Mikromobilität. Genau dort explodiert aktuell die Nachfrage nach leistungsstarken, ultraleichten Batteriesystemen.

Besonders spannend: Die neue Composite-Kupferfolie könnte zum echten Gamechanger werden. Weniger Gewicht, höhere Energiedichte und verbesserte Sicherheit treffen exakt den Nerv moderner Batterietechnologie. In Kombination mit Neos eigener Silizium-Anodenplattform NBMSiDE entsteht eine potenziell disruptive Technologie, die Lithium-Ionen-Batterien leistungsseitig auf ein neues Niveau heben könnte.

Sollte NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) den geplanten Demonstrator wie erwartet liefern, könnte das Unternehmen den nächsten Schritt Richtung Kommerzialisierung und Industrialisierung einläuten. Für risikobereite Anleger eröffnet sich damit die Chance, frühzeitig bei einem potenziellen Technologieführer im Milliardenmarkt für Next-Generation-Batterien positioniert zu sein.

​Die globale Tech-Revolution stößt an eine unsichtbare, aber entscheidende Grenze: den Energiespeicher. Während Milliarden in KI, autonome Systeme, Robotik und digitale Infrastruktur fließen, wird der technologische Fortschritt immer häufiger von der schwächsten Komponente ausgebremst – der Batterie. Klassische Lithium-Ionen-Zellen nähern sich ihren physikalischen Limits, zugleich kontrolliert China den weltweiten Batteriemassenmarkt.

Doch genau daraus entsteht eine explosive Marktlücke: der dringende Bedarf an leistungsstarken, flexiblen und geopolitisch unabhängigen Batterielösungen.

In dieses Vakuum stößt NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) mit voller Wucht. Statt als klassischer Zellhersteller aufzutreten, positioniert sich das Unternehmen als integrierte Innovationsplattform, die Materialentwicklung, Elektrodenfertigung und Batteriedesign in einem skalierbaren Modell vereint – inspiriert von den Erfolgsprinzipien der Halbleiterindustrie und ausgerichtet auf den nächsten großen Technologiesprung in der Energiespeicherung.

Deutlich höhere Kapazitäten, ultraschnelles Laden und massive Kostenvorteile

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) ist ein kanadisches Batterietechnologieunternehmen, das auf siliziumverstärkte Lithium-Ionen-Batterien für Drohnen, UAVs (unbemannte Luftfahrzeuge), Robotik, Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Energiespeichersysteme spezialisiert ist. Mit einem patentgeschützten, kostengünstigen Herstellungsverfahren bietet NEO Battery End-to-End-Lösungen von der Materialauswahl über Zellarchitektur bis zur Prozessoptimierung an. Im Fokus hat man eine führende Rolle in der nordamerikanischen Batterie-Wertschöpfungskette, welche in den letzten Monaten global immer wichtiger wurde.



Der Leiter der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) schlug bereits vor wenigen Monaten Alarm: Chinas Handelspolitik birgt massive Risiken für die globale Versorgung mit Lithium-Ionen-Batteriezellen. Sollten sich die geopolitischen Spannungen weiter zuspitzen, könnten laut seiner Einschätzung schon kurzfristig drastische Exportbeschränkungen bis hin zu vollständigen Lieferstopps Realität werden. Denn rund 77 % der weltweiten Batterieproduktion entfallen derzeit auf China. Damit wird schonungslos offengelegt, wie stark der Westen – insbesondere Europa und Nordamerika – von chinesischen Batterie-Lieferketten abhängig ist.

Die zunehmende Fokussierung westlicher Staaten auf Lieferketten-Sicherheit, stärkt Anbieter, die leistungsfähige Alternativen außerhalb Chinas anbieten können. NEO Battery positioniert sich bewusst als solche westliche Alternative mit hoher und kundenspezifischer Anpassungs- und Entwicklungskompetenz.

Technologiesprung trifft Megatrend: Darum ist NBM jetzt heiß

Genau diese explosive Gemengelage spielt innovativen westlichen Technologiefirmen in die Karten – allen voran Neo Battery Materials. Das kanadische Unternehmen positioniert sich als hochattraktiver Lösungsanbieter für Hersteller von Drohnen, Robotik Systemen und Elektrofahrzeugen, die auf leistungsfähige, sichere und unabhängige Batterielösungen angewiesen sind.

Silizium-Anoden bieten eine bis zu zehnfach höhere Energiekapazität, ermöglichen deutlich leistungsstärkere Batterien und lassen sich perspektivisch sogar kostengünstiger produzieren. Genau hier liegt der technologische Hebel, der NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) vom Wettbewerb abhebt. Während klassische Batteriekonzepte zunehmend an physikalische Grenzen stoßen, gilt Silizium als der nächste große Quantensprung in der Lithium-Ionen-Technologie.



Extremes Marktwachstum stärkt die Position von NEO BATTERY MATERIALS

Der Markt gibt dieser Entwicklung recht: Marktforscher erwarten, dass der globale Markt für siliziumverstärkte Lithium-Ionen-Batterien bis 2032 von aktuell weniger als 5 Milliarden USD auf 30 Milliarden USD anwachsen wird. Treiber sind die rasante Elektrifizierung, der wachsende Bedarf an höherer Energiedichte sowie der geopolitisch bedingte Umbau der Lieferketten weg von China.

Dazu eine interessante Grafik von SNE Research / Hana Securities. Diese zeigt das Wachstum des Marktes für siliziumverstärke Batterien Weltweit und USA.

Quelle: SNE Research / Hana Securities – Wachstum des Marktes für siliziumverstärke Batterien Weltweit und USA



Neo Battery Materials steht damit an einem strategischen Knotenpunkt aus Technologie, Geopolitik und Megatrends. Wer heute auf Silizium-Anoden setzt, investiert nicht nur in die nächste Evolutionsstufe der Batterietechnologie – sondern auch in Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und Wachstum. Genau davon könnte Neo Battery Materials in den kommenden Jahren überproportional profitieren.

Weg zur Kommerzialisierung ist geglückt

Mit einer vergleichsweise aktuell niedrigen Bewertung von weniger als 100 Mio. CAD (kanad. Dollar) steht Neo Battery Materials bereits mitten im Übergang zur Kommerzialisierung. Das Unternehmen arbeitet heute schon mit mehreren Fortune-500-OEMs aus Asien und Nordamerika zusammen. Die ersten kommerziellen Auslieferungen rücken im Zuge laufender Qualifizierungs- und Pilotprogramme in greifbare Nähe. Zusätzlich wurden mehrjährige Lieferverträge im Volumen von rund 10 Mio. CAD für Hochleistungsbatterien in Drohnen- und Robotik Anwendungen abgeschlossen – ein klarer Beleg für die Marktnachfrage.

Besonders brisant ist die Dynamik im Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Gemeinsam mit strategischen Partnern entwickelt Neo maßgeschneiderte Batterielösungen für militärische Drohnensysteme – mit Zielwerten von über 300 Wh/kg und mehr als 25 % zusätzlicher Flugzeit. Das Interesse kommt längst nicht nur aus einer Region: Nordamerika, Europa und Asien signalisieren konkreten Bedarf. Einen echten Ritterschlag markiert dabei die Zusammenarbeit mit dem Korea Institute for Defense Industry (KOIDI), einer dem südkoreanischen Verteidigungsministerium nahestehenden Schlüsselorganisation zur Stärkung der nationalen Rüstungs- und Sicherheitstechnologie.

Quelle: Neo Battery Materials

Produktion soll ausgebaut werden

Parallel dazu legt Neo das industrielle Fundament für Skalierung. Wie das Unternehmen in seiner informativen pdf-Präsentation zeigt, ist der Aufbau einer Batteriekomponentenfabrik mit 250 MWh Kapazität ebenso in Umsetzung wie eine zusätzliche Produktionslinie für prismatische und zylindrische Zellformate mit einer geplanten Jahresleistung von 20 MWh. Auch die eigene Silizium-Anodenproduktion wird hochgefahren und soll schrittweise auf bis zu 20 Tonnen pro Jahr wachsen.



Quelle: Neo Battery Materials

Kurz gesagt: Neo Battery Materials kombiniert konkrete Umsätze, militärische Hochtechnologie und skalierbare Produktionskapazitäten – und hebt sich damit deutlich von klassischen Entwicklungsstories ab.

Finanziell ist das Unternehmen gut aufgestellt. Mit einer erst kürzlich im Januar 2026 abgeschlossenen Kapitalerhöhung über 7 Mio. CAD stärkt das Unternehmen seine Produktionskapazitäten für Drohnen- und Robotik-Batterien, investiert in Upscale-Anlagen und beschleunigt die Kommerzialisierung seiner Technologie. Das Management möchte sehr schnell in das Defense-Geschäft vordringen, vor allem Drohnenhersteller stehen stark im Fokus für die zukünftige Auftragsgewinnung. Die erfolgreiche Kapitalaufnahme und der Fokus auf eine skalierungsfähige Industrialisierung schaffen beste Voraussetzungen für den nächsten Wachstumsschub.

Milliardenmarkt im Visier: Neo treibt Kommerzialisierung voran

Über den Automobilbereich hinaus expandiert NEO in wachstumsstarke Sektoren wie Drohnen, Verteidigung, Robotik und KI-gesteuerte Elektronik, Bereiche, in denen die Sicherheit der Lieferkette, die Anpassungsfähigkeit und die Leistung wirklich wichtig sind. Mit einer Anlage in Südkorea, die von 250 MWh auf 500 MWh skaliert werden kann, einer proprietären Silizium-Batterietechnologie, die eine höhere Kapazität bei geringeren Kosten bietet, und Partnerschaften mit führenden akademischen Einrichtungen positioniert sich NEO als wichtiger Lieferant, der das globale Defizit an Batterielieferungen außerhalb Chinas behebt. So sieht Umsetzung aus, und die Investoren nehmen davon Notiz.

FAZIT - Drohnen, Defense, Robotik: Diese Aktie sitzt am Hebel

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) steht genau dort, wo aus Technologie Börsenfantasie wird: messbarer Leistungssprung (+50 % Kapazität), konkrete Kunden, laufende Feldtests und der klare strategische Vorteil einer nicht-chinesischen Batterielösung. In Kombination mit einer noch niedrigen Bewertung, ersten Umsätzen und dem Einstieg in hochprofitable Zukunftsmärkte wie Drohnen, Verteidigung und Robotik ergibt sich ein explosives Chancen-/Risikoprofil. Wer früh auf den nächsten Technologiesprung im Batteriesektor setzen will und Volatilität nicht scheut, findet hier einen hochspannenden Hebel auf Performance – mit dem Potenzial, vom Hidden Champion zur Marktstory zu werden.

Quellenangaben (falls nicht bereits im Artikel genannt):

Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung –



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de





Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von NEO Battery Materials.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp

​