Massiver Abverkauf setzt sich fort – Erholung fast vollständig neutralisiert

Der FCOJ-Future geriet in der vergangenen Woche massiv unter Druck und verlor 26,32 %. Der Markt schloss bei 155,40 US-Cent und setzt damit den übergeordneten Abwärtstrend konsequent fort. Seit dem Allzeithoch im Dezember 2024 summiert sich der Rückgang inzwischen auf 62,24 %. Auch die zwischen Ende November und Ende Januar aufgebaute Erholung wurde vollständig wieder abverkauft.



Die Dynamik verdeutlicht erneut die extreme Volatilität dieses Marktes. Bewegungen erfolgen häufig impulsartig und überproportional, was den Orangensaft-Future zu einem der aggressivsten Märkte im Soft-Commodity-Bereich macht. Der aktuelle Preisverlauf zeigt klar, dass Verkäufer weiterhin dominieren und jeder Erholungsversuch bislang nur als Zwischenrally endet.



Die COT-Daten liefern erstmals leichte Stabilisierungssignale. Das Managed Money beginnt wieder vorsichtig Long-Positionen aufzubauen und hält aktuell etwas über 1.700 Kontrakte netto long. Noch ist dies jedoch kein starkes Stimmungsumsignal, sondern eher ein erstes vorsichtiges Antasten nach dem starken Preisrückgang.



Saisonal besteht die Chance, dass sich gegen Ende Februar ein Boden ausbildet. Historisch beginnt in diesem Zeitraum häufiger eine Gegenbewegung, die zumindest temporär zu steigenden Kursen führen kann.



Fazit:



Der Trend bleibt klar abwärtsgerichtet. Erste Käufe institutioneller Marktteilnehmer könnten jedoch darauf hindeuten, dass sich in den kommenden Wochen eine Stabilisierung oder technische Erholung vorbereitet.

