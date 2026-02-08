Albemarle unter Druck vor Zahlen – Markt wartet auf Bestätigung des Lithium-Rebounds

Albemarle Corp, das australische Lithiumminenunternehmen, beendete die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 4,18 % bei 163,47 AUD. Damit setzte sich die Konsolidierung nach der starken Vorperiode fort, während sich der Markt zunehmend auf die Quartalszahlen am 11. Februar fokussiert.







Erwartet wird weiterhin ein operativ solides Quartal, getragen von höheren Lithium-Absatzmengen, verbesserten Preisen sowie Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen. Besonders die Energy-Storage-Sparte dürfte von der Erholung der Lithiumpreise profitieren, nachdem Angebot und Nachfrage zuletzt wieder enger zusammenliefen. Gleichzeitig bleibt die Bewertung sensibel gegenüber kurzfristigen Schwankungen im Lithiumpreis, weshalb bereits kleine Unsicherheiten zu deutlichen Kursreaktionen führen.







Die aktuelle Schwäche wirkt daher weniger wie eine fundamentale Neubewertung, sondern eher wie eine abwartende Positionierung vor dem Event-Risiko der Zahlenveröffentlichung.



Fazit:



Die Aktie befindet sich kurzfristig in einer Erwartungsphase vor den Ergebnissen. Entscheidend wird sein, ob Volumenwachstum und Margenverbesserungen den begonnenen Preisanstieg im Lithiumsektor bestätigen. Gelingt dies, steigt die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Aufwärtsbewegung nach der aktuellen Konsolidierung.





