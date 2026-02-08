    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    AUD/USD – Zentralbank-Divergenz treibt den Aufwärtstrend

    Der Austral-Dollar setzte seine positive Entwicklung in der vergangenen Woche fort und schloss bei 0,701. Damit bestätigt sich die seit Jahresbeginn laufende Aufwärtsbewegung weiter. Besonders interessant war der Verlauf zum Wochenschluss: Der Kurs …

    Der Austral-Dollar setzte seine positive Entwicklung in der vergangenen Woche fort und schloss bei 0,701. Damit bestätigt sich die seit Jahresbeginn laufende Aufwärtsbewegung weiter. Besonders interessant war der Verlauf zum Wochenschluss: Der Kurs fiel kurzfristig unter 0,69, wurde jedoch unmittelbar wieder gekauft. Die schnelle Rückeroberung dieser Marke zeigt, dass Rücksetzer aktuell konsequent aufgenommen werden und sich Käufer aktiv im Markt positionieren.

    Fundamental bleibt die Entwicklung durch die Geldpolitik unterstützt. Während die Reserve Bank of Australia weiterhin ein restriktives Zinsumfeld signalisiert, bewegt sich die US-Notenbank zunehmend in Richtung Lockerungserwartungen. Diese Divergenz zwischen einer vergleichsweise hawkishen RBA und einer dovisher werdenden Fed wirkt strukturell zugunsten des Austral-Dollars.

    Auch die Positionierungsdaten bestätigen den Stimmungsumschwung. Das Managed Money war über weite Strecken des Jahres 2025 netto short im Markt und hat diese Haltung erst vor kurzem aufgegeben. Inzwischen liegt eine Netto-Long-Position von 26.118 Kontrakten vor. Ein solcher Wechsel von Short zu Long markiert häufig den Beginn einer nachhaltigeren Trendphase, da nicht nur neue Käufer auftreten, sondern auch frühere Verkäufer zu Käufern werden.

    Solange Rücksetzer weiterhin gekauft werden und sich der Kurs oberhalb der Unterstützungszone stabilisiert, bleibt das technische Gesamtbild konstruktiv.

    Fazit:

    Die Kombination aus geldpolitischer Divergenz, gedrehter Spekulantenpositionierung und verteidigter Unterstützung spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Kurzfristige Rücksetzer erscheinen aktuell eher als Konsolidierung innerhalb eines etablierten Trends als als Trendbruch.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
