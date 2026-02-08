Dollar stabilisiert sich – Short-Positionierung wird aufgelöst

Der Dollarindex-Future legte in der vergangenen Woche um 0,55 % zu und schloss bei 97,56 Punkten. Damit setzte sich nach der vorherigen Schwächephase eine Stabilisierung fort und der US-Dollar zeigte sich erneut fester.



Fundamental wurde die Bewegung vor allem durch eine Risikoaversion an den Märkten unterstützt. Nach Kursverlusten bei Aktien und Unsicherheit rund um KI-Investitionen kam es zu einem breiten De-Risking über mehrere Assetklassen hinweg, wovon der Dollar als sicherer Hafen profitierte. Gleichzeitig wurde der verschobene US-Arbeitsmarktbericht zum zusätzlichen Unsicherheitsfaktor für die Marktteilnehmer.



Auch die Positionierungsdaten bestätigen das stabilere Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen im Dollar massiv reduziert und hält aktuell nur noch 852 Kontrakte Short, nachdem im Oktober noch über 16.000 Kontrakte auf der Short-Seite bestanden. Die Auflösung dieser Konsens-Position wirkt grundsätzlich unterstützend für den Dollar.



Dem gegenüber steht jedoch die geldpolitische Perspektive: Die Fed-Funds-Terminstruktur signalisiert weiterhin mindestens zwei Zinssenkungen im Jahr 2026. Zusätzlich spricht die politische Zielsetzung eines eher schwächeren Dollars langfristig gegen eine nachhaltige Aufwertung.



Fazit:



Kurzfristig stabilisiert die Auflösung der Short-Positionierung den Dollar. Mittel- bis längerfristig bleibt das Umfeld durch erwartete Zinssenkungen und politische Präferenzen jedoch eher gegen einen dauerhaften Aufwertungstrend gerichtet.





