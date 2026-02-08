    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    Liquidationsschock verdaut – Gold stabilisiert sich nach extremer Volatilität

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Gold-Future erlebte eine erneut sehr schwankungsreiche Handelswoche. Zu Wochenbeginn kam es zu einem deutlichen Abverkauf, der den Future zunächst bis auf ein Tief bei 4.423,2 führte. Im weiteren Verlauf setzte jedoch eine kräftige Gegenbewegung ein und Gold beendete die Woche bei 4.988,6 Punkten mit einem Plus von 1,74 %. Die Bewegung unterstreicht, dass der vorherige Druck weniger fundamental als vielmehr liquiditäts- und positionsgetrieben war.

    Auch die Positionierungsdaten zeigen eine Veränderung im Marktverhalten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen deutlich reduziert – von zuvor über 200.000 Kontrakten auf nun etwas mehr als 165.000 Kontrakte. Die spekulative Überdehnung wurde damit spürbar abgebaut, wodurch der Markt kurzfristig stabiler wirkt, gleichzeitig aber ein Teil der unmittelbaren Aufwärtsdynamik verloren gegangen ist.

    Saisonal bewegt sich Gold weiterhin in einem positiven Zeitfenster, das typischerweise bis Mitte oder Ende Februar anhält. Anschließend folgt historisch häufig eine deutlich schwächere Phase. Damit trifft aktuell eine technische Stabilisierung auf eine saisonal auslaufende Unterstützung – eine Konstellation, die erfahrungsgemäß zu Richtungsentscheidungen führt.

    Fazit:

    Der Markt hat den Liquidationsdruck zunächst verarbeitet, jedoch wurde ein Teil der bullischen Überzeugung abgebaut. Kurzfristig bleibt Gold stabil, doch mit dem näher rückenden saisonalen Wendepunkt steigt das Risiko einer schwächeren Phase deutlich an.

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
