CO₂-Zertifikate unter Druck durch politische Unsicherheit

Die CO₂-Emissionsrechte setzten ihre Abwärtsbewegung fort und verloren in der vergangenen Woche 2,61 % auf 79,27. Damit hält der seit mehreren Wochen bestehende Abwärtstrend an.



Auslöser waren vor allem politische Schlagzeilen rund um mögliche Anpassungen im Emissionshandelssystem. Medienberichte deuteten an, dass die EU-Kommission erwägen könnte, freie Zuteilungen über das Jahr 2034 hinaus zu verlängern oder einzelnen Industrien länger zu gewähren. Zwar stellte Kurt Vandenberghe von der Generaldirektion Klima klar, dass lediglich Optionen zum Schutz vor Carbon Leakage geprüft würden, dennoch reichte die Diskussion aus, um die zuvor bullishe Erwartung eines strukturell sinkenden Angebots deutlich zu dämpfen.



Parallel kam es zu einem spürbaren Stimmungswechsel am Markt. Finanzinvestoren reduzierten laut Marktberichten ihre Long-Positionen, wodurch der Preis zusätzlich unter Druck geriet. Der Markt reagierte dabei besonders sensibel auf politische Meldungen und zeigte eine überproportionale Reaktion auf Unsicherheit.



Verstärkt wurde die Bewegung durch das ohnehin fragile Umfeld aus Konjunkturfragen, geopolitischen Risiken und schwankenden Gaspreisen, das die Volatilität seit Jahresbeginn erhöht hat.



Fazit:



Die Kombination aus politischer Unsicherheit und Positionsabbau hat die Aufwärtsstory vorerst unterbrochen. Solange keine Klarheit über zukünftige Angebotsregeln besteht, bleibt der Markt anfällig für weitere Schwankungen und kurzfristig eher nach unten orientiert.

