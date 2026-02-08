    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    CO₂-Zertifikate unter Druck durch politische Unsicherheit

    Die CO₂-Emissionsrechte setzten ihre Abwärtsbewegung fort und verloren in der vergangenen Woche 2,61 % auf 79,27. Damit hält der seit mehreren Wochen bestehende Abwärtstrend an.Auslöser waren vor allem politische Schlagzeilen rund um mögliche …

    Carsten Stork - CO₂-Zertifikate unter Druck durch politische Unsicherheit
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die CO₂-Emissionsrechte setzten ihre Abwärtsbewegung fort und verloren in der vergangenen Woche 2,61 % auf 79,27. Damit hält der seit mehreren Wochen bestehende Abwärtstrend an.

    Auslöser waren vor allem politische Schlagzeilen rund um mögliche Anpassungen im Emissionshandelssystem. Medienberichte deuteten an, dass die EU-Kommission erwägen könnte, freie Zuteilungen über das Jahr 2034 hinaus zu verlängern oder einzelnen Industrien länger zu gewähren. Zwar stellte Kurt Vandenberghe von der Generaldirektion Klima klar, dass lediglich Optionen zum Schutz vor Carbon Leakage geprüft würden, dennoch reichte die Diskussion aus, um die zuvor bullishe Erwartung eines strukturell sinkenden Angebots deutlich zu dämpfen.

    Parallel kam es zu einem spürbaren Stimmungswechsel am Markt. Finanzinvestoren reduzierten laut Marktberichten ihre Long-Positionen, wodurch der Preis zusätzlich unter Druck geriet. Der Markt reagierte dabei besonders sensibel auf politische Meldungen und zeigte eine überproportionale Reaktion auf Unsicherheit.

    Verstärkt wurde die Bewegung durch das ohnehin fragile Umfeld aus Konjunkturfragen, geopolitischen Risiken und schwankenden Gaspreisen, das die Volatilität seit Jahresbeginn erhöht hat.

    Fazit:

    Die Kombination aus politischer Unsicherheit und Positionsabbau hat die Aufwärtsstory vorerst unterbrochen. Solange keine Klarheit über zukünftige Angebotsregeln besteht, bleibt der Markt anfällig für weitere Schwankungen und kurzfristig eher nach unten orientiert.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork CO₂-Zertifikate unter Druck durch politische Unsicherheit Die CO₂-Emissionsrechte setzten ihre Abwärtsbewegung fort und verloren in der vergangenen Woche 2,61 % auf 79,27. Damit hält der seit mehreren Wochen bestehende Abwärtstrend an.Auslöser waren vor allem politische Schlagzeilen rund um mögliche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     