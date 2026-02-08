Carsten Stork
Silber nach Crash weiter unter Druck – Volatilität extrem hoch
Der Silber Future stand auch in der vergangenen Woche erneut deutlich unter Druck und verlor weitere 8,86 %, nachdem bereits in der Vorwoche ein massiver Rückgang von 17,4 % zu verzeichnen war. Die Woche endete bei 77,52 US-Dollar je Unze. Auf den …
Der Silber Future stand auch in der vergangenen Woche erneut deutlich unter Druck und verlor weitere 8,86 %, nachdem bereits in der Vorwoche ein massiver Rückgang von 17,4 % zu verzeichnen war.
Die Woche endete bei 77,52 US-Dollar je Unze. Auf den ersten Blick wirkt dieser Rückgang moderat, doch im Kontext der vorherigen Bewegung zeigt sich die tatsächliche Dynamik: Noch am 29.01. wurde
ein Hoch bei 121,78 US-Dollar erreicht, womit sich innerhalb weniger Tage ein massiver Preisverfall entwickelte.
Fazit: Der Markt befindet sich weiterhin in einer Bereinigungsphase. Trotz zwischenzeitlicher Gegenbewegungen deutet die Struktur aktuell nicht auf eine stabile Bodenbildung hin, vielmehr bleibt
das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen erhöht.