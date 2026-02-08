Vom Liebling zum Desinteresse – Kakao verliert spekulative Unterstützung

Der US-Cocoa-Future bewegte sich in der vergangenen Woche leicht schwächer und verlor 1,12 %. Nach dem starken Sell-Off der letzten Wochen stabilisiert sich der Markt aktuell im Bereich um 4.000 USD je Tonne und schloss am Freitag bei 4.154 USD. Die Dynamik der Abwärtsbewegung hat sich damit zunächst verlangsamt, ohne dass bislang eine klare neue Aufwärtsstruktur entstanden ist.



Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Einerseits belasten weiterhin hohe globale Angebotsprognosen sowie schwache Nachfrageindikatoren den Markt. Andererseits fehlt derzeit vor allem ein entscheidender Faktor: neues Kaufinteresse. Genau dieses Bild zeigt sich deutlich in den Positionsdaten.



Die COT-Daten markieren einen klaren Strukturwechsel. Das Managed Money hält aktuell rund 14.500 Kontrakte netto short, nachdem Marktteilnehmer seit November 2022 überwiegend long positioniert waren. Dieser Wechsel stellt einen echten Paradigmenbruch dar und signalisiert, dass spekulatives Kapital den Markt deutlich weniger unterstützt als in den vergangenen Jahren. Entsprechend verlaufen Erholungen bislang zögerlich und ohne nachhaltigen Charakter.



Saisonal ergibt sich jedoch ein konstruktiveres Bild. Historisch besitzt Kakao bis etwa Mitte/Ende März Aufwärtspotenzial, was kurzfristig stabilisierend wirken kann. Damit steht eine positive saisonale Phase einem weiterhin skeptischen Positionierungsbild gegenüber.



Fazit:



Die Stabilisierung ist bislang eher technisch als strukturell. Solange das spekulative Kapital netto short bleibt, fehlt die Grundlage für einen nachhaltigen Aufwärtstrend – kurzfristige saisonale Stärke bleibt daher vorerst nur Erholung innerhalb eines schwachen Marktumfelds.

