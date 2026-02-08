Zucker unter Druck – Überangebot trifft auf aggressive Short-Positionierung

Der Sugar #11 Future verlor in der vergangenen Woche 1,12 % und schloss bei 14,11 US-Cent. Im Wochenverlauf zeigte sich zunächst noch Stärke, ehe der Markt ab der Wochenmitte deutlich unter Druck geriet und die zuvor aufgebauten Gewinne schnell wieder abgegeben wurden. Damit bleibt Zucker weiterhin in der übergeordneten Abwärtsstruktur der vergangenen Monate gefangen.



Fundamental wird der Markt klar von Angebotserwartungen dominiert. Die Perspektive anhaltender globaler Überschüsse belastet die Preisbildung deutlich. Höhere Produktionsmengen in Brasilien sowie steigende Output-Erwartungen aus Indien erhöhen das verfügbare Exportangebot und wirken preisdämpfend. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit zusätzlicher indischer Exporte, was den internationalen Markt zusätzlich mit Ware versorgen würde. Diese Kombination sorgt dafür, dass Aufwärtsbewegungen aktuell kaum nachhaltig fortgesetzt werden können.



Auch die Terminmarktpositionierung bestätigt dieses schwache Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen massiv ausgebaut und hält inzwischen über 210.000 Kontrakte netto short – ein sehr hohes Niveau. Ein derart ausgeprägter Pessimismus spricht für eine klar negative Markterwartung institutioneller Marktteilnehmer und wirkt kurzfristig wie ein zusätzlicher Belastungsfaktor, da steigende Kurse häufig direkt wieder verkauft werden.



Saisonal bleibt die Perspektive ebenfalls schwierig. Zwar besteht noch die Möglichkeit einer kurzfristigen Stabilisierung bis etwa Mitte Februar, anschließend deutet das saisonale Muster jedoch auf deutlich fallende Notierungen hin.



Fazit: Zucker befindet sich in einem klar bärischen Umfeld aus Überangebot, negativer Positionierung und schwacher Saisonalität. Kurzfristige Erholungen bleiben wahrscheinlich nur technische Gegenbewegungen innerhalb eines weiterhin abwärtsgerichteten Gesamttrends.

