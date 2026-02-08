Carsten Stork
Rio Tinto: Gescheiterter Mega-Deal räumt Fantasie aus dem Markt – Struktur bleibt bullisch
Die Aktie von Rio Tinto legte in der vergangenen Woche um 1,56% zu und schloss bei 6,843 britischen Pfund. Nach Bekanntwerden des Abbruchs der Fusionsgespräche mit Glencore stieg der Kurs
kurzfristig über die Marke von 7 Pfund, gab die Gewinne jedoch teilweise wieder ab. Die Marktreaktion zeigt sehr deutlich: Der Deal war eher eine Bewertungsfantasie als ein fundamentaler
Treiber.
Der gescheiterte Zusammenschluss beseitigt vor allem Unsicherheit. Ein Mega-Merger hätte Integrationsrisiken, politische Themen und strategische Zielkonflikte mit sich gebracht. Ohne diese
Faktoren rückt das operative Geschäft wieder in den Vordergrund. Genau darauf reagierten Investoren zunächst positiv.
Zusätzliche Unterstützung kam von der Analystenseite. JPMorgan nahm die Coverage wieder auf, stufte die Aktie mit Overweight ein und hob das Kursziel an. Institutionelle Investoren blieben
ebenfalls engagiert, was darauf hindeutet, dass Kapital im Sektor gehalten wird und nicht aus Minenaktien abgezogen wird.
Damit handelt Rio Tinto aktuell wieder stärker als klassischer Rohstoff-Proxy statt als Event-Trade. In einem Umfeld strukturell hoher Nachfrage nach Industriemetallen wird das Unternehmen primär
über seine Produktionsbasis und Kostenstruktur bewertet. Das reduziert die Volatilität gegenüber spekulativen Sonderthemen und stabilisiert die Marktstruktur.
Fazit: