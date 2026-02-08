Platin stabilisiert sich nach dem Einbruch – Markt sucht neues Gleichgewicht

Der Platinum Future an der NYMEX verlor in der vergangenen Woche 3,56% und schloss bei 2.097,4 US-Dollar je Unze. Nach dem extremen Einbruch der Vorwoche zeigte sich damit erstmals eine gewisse Stabilisierung, allerdings auf weiterhin sehr nervösem Niveau. Die Handelsspanne war erneut außergewöhnlich groß: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel der Markt bis auf 1.806 US-Dollar zurück, bevor eine schnelle Gegenbewegung von rund 10% einsetzte. Diese Bewegung unterstreicht, dass der Markt aktuell weniger fundamental, sondern stark liquiditäts- und positionsgetrieben handelt. Trotz der Erholung bleibt das Gesamtbild beeindruckend: Seit dem All-Time-High vom 26.01. bei 2.925 US-Dollar hat Platin innerhalb kürzester Zeit mehr als 800 US-Dollar abgegeben – ein außergewöhnlicher Reset innerhalb eines strukturell eigentlich engen physischen Marktes.



Die COT-Daten liefern dabei ein wichtiges Signal. Das Managed Money hält weiterhin rund 13.100 Kontrakte netto long und hat seine bullische Grundpositionierung trotz des massiven Preissturzes nicht aufgegeben. Das deutet darauf hin, dass der Markt den Einbruch bisher eher als Positions-Flush denn als fundamentalen Trendbruch interpretiert. Gerade in Metallen kommt es nach solchen Liquidationsbewegungen häufig zu längeren Neuordnungsphasen, in denen schwache Hände aus dem Markt gedrängt werden, ohne dass sich die strukturelle Erwartung sofort dreht.



Auch saisonal bleibt das Umfeld unterstützend. Platin zählt historisch zu den Metallen mit der stärksten Frühjahrsphase und tendiert häufig bis weit ins zweite Quartal hinein, oftmals bis Ende Mai, nach oben. Diese Saisonalität kollidiert aktuell jedoch mit der extrem hohen Volatilität im gesamten Metallkomplex, sodass kurzfristig eher ein erratischer Handel als ein sauberer Trend zu erwarten ist.



Fazit:



Der Markt befindet sich nach dem Crash nicht mehr im freien Fall, aber noch klar in der Neuorientierungsphase. Die Struktur bleibt grundsätzlich positiv, doch kurzfristig dominiert Liquidität und Volatilität – stabile Trends dürften erst nach Abschluss der Positionsbereinigung entstehen.

