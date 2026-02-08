    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Carsten Stork

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vom Rekordhoch in den freien Fall – Abgabedruck dominiert den Kaffeemarkt

    Der Arabica Coffee Future an der ICE US erlebte eine äußerst schwache Handelswoche und verlor 11,80 % auf 294 US-Cent. Die Bewegung verlief nahezu ohne nennenswerte Gegenreaktion kontinuierlich nach unten. Besonders auffällig ist die Dimension des …

    Carsten Stork - Vom Rekordhoch in den freien Fall – Abgabedruck dominiert den Kaffeemarkt
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Arabica Coffee Future an der ICE US erlebte eine äußerst schwache Handelswoche und verlor 11,80 % auf 294 US-Cent. Die Bewegung verlief nahezu ohne nennenswerte Gegenreaktion kontinuierlich nach unten. Besonders auffällig ist die Dimension des Rückgangs: Seit dem All-Time-High im Oktober 2025 bei 437,95 US-Cent ist der Preis damit um mehr als 30 % gefallen. Der Markt zeigt damit erneut das typische Verhalten vieler Soft Commodities – sobald der Trend dreht, verlaufen Abwärtsbewegungen häufig beschleunigt und nahezu stufenlos.

    Fundamental wirkt vor allem die Verbesserung der Angebotserwartungen belastend. Günstigere Wetterbedingungen in Brasilien erhöhen die Ernteaussichten, während gleichzeitig die Terminpreise unter den Kassapreisen liegen und damit Vorverkäufe bremsen. Diese Konstellation verstärkt den Druck auf die Futures zusätzlich.

    Die COT-Daten bestätigen die Schwäche deutlich. Das Managed Money reduziert seine Long-Positionen weiter und hält nur noch 18.364 Kontrakte Long – das niedrigste Niveau seit Oktober 2023. Der Markt verliert damit kontinuierlich spekulative Unterstützung, wodurch Erholungen bislang ausbleiben.

    Saisonal besteht kurzfristig noch ein leicht konstruktives Zeitfenster bis etwa Mitte/Ende Februar. Danach tendiert der Markt typischerweise seitwärts, bevor ab Mai historisch eine deutlich schwächere Phase beginnt. Damit steht eine begrenzte saisonale Unterstützung einer klar negativen Marktstruktur gegenüber.

    Fazit:

    Der Trend bleibt eindeutig abwärtsgerichtet. Trotz kurzfristiger saisonaler Stabilisierung spricht die Kombination aus Positionsabbau und verbesserten Angebotsaussichten aktuell gegen eine nachhaltige Erholung.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Vom Rekordhoch in den freien Fall – Abgabedruck dominiert den Kaffeemarkt Der Arabica Coffee Future an der ICE US erlebte eine äußerst schwache Handelswoche und verlor 11,80 % auf 294 US-Cent. Die Bewegung verlief nahezu ohne nennenswerte Gegenreaktion kontinuierlich nach unten. Besonders auffällig ist die Dimension des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     