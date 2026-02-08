    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    South32 nahe Zyklushochs – Rücksetzer innerhalb eines intakten Rohstofftrends

    Die Aktie des diversifizierten Bergbaukonzerns South32 gab in der vergangenen Woche um 3,93 % nach und schloss bei 4,41 AUD. Zuvor war der Kurs bis auf 4,80 AUD gestiegen und hatte damit ein neues Hoch im laufenden Zyklus markiert. Im größeren Bild …

    Carsten Stork - South32 nahe Zyklushochs – Rücksetzer innerhalb eines intakten Rohstofftrends
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie des diversifizierten Bergbaukonzerns South32 gab in der vergangenen Woche um 3,93 % nach und schloss bei 4,41 AUD. Zuvor war der Kurs bis auf 4,80 AUD gestiegen und hatte damit ein neues Hoch im laufenden Zyklus markiert. Im größeren Bild bewegt sich die Aktie damit weiterhin nahe ihrer Mehrjahreshochs und nicht weit entfernt vom Hoch aus dem Jahr 2022 bei rund 5,44 AUD. Der Rückgang der vergangenen Tage ist daher weniger als Trendbruch, sondern vielmehr als typische Reaktion auf die extreme Volatilität im gesamten Metallkomplex zu werten. Besonders die starken Bewegungen im Silberpreis wirkten direkt auf den Titel, da South32 über die Cannington-Mine eines der weltweit größten Silber-Assets besitzt und generell eine breite Exposure zu Industriemetallen und Edelmetallen aufweist. Entsprechend reagiert die Aktie sensibel auf kurzfristige Liquiditätsbewegungen im Rohstoffsektor. Auffällig ist jedoch, dass Rücksetzer bislang schnell wieder gekauft werden und der Markt wiederholt höhere Hochs ausbilden konnte. Diese Struktur spricht weiterhin für eine zugrunde liegende Nachfrage nach dem Titel und gegen eine klassische Topbildung. Auch im Kontext der globalen Rohstoffmärkte passt das Bild: hohe Schwankungen innerhalb eines übergeordnet festen Trends.

    Fazit:

    Der Rückgang wirkt wie eine normale Konsolidierung im Aufwärtstrend. Solange der Metallsektor insgesamt stabil bleibt, überwiegen strukturell die Chancen gegenüber den Risiken.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork South32 nahe Zyklushochs – Rücksetzer innerhalb eines intakten Rohstofftrends Die Aktie des diversifizierten Bergbaukonzerns South32 gab in der vergangenen Woche um 3,93 % nach und schloss bei 4,41 AUD. Zuvor war der Kurs bis auf 4,80 AUD gestiegen und hatte damit ein neues Hoch im laufenden Zyklus markiert. Im größeren Bild …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     