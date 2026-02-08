South32 nahe Zyklushochs – Rücksetzer innerhalb eines intakten Rohstofftrends

Die Aktie des diversifizierten Bergbaukonzerns South32 gab in der vergangenen Woche um 3,93 % nach und schloss bei 4,41 AUD. Zuvor war der Kurs bis auf 4,80 AUD gestiegen und hatte damit ein neues Hoch im laufenden Zyklus markiert. Im größeren Bild bewegt sich die Aktie damit weiterhin nahe ihrer Mehrjahreshochs und nicht weit entfernt vom Hoch aus dem Jahr 2022 bei rund 5,44 AUD. Der Rückgang der vergangenen Tage ist daher weniger als Trendbruch, sondern vielmehr als typische Reaktion auf die extreme Volatilität im gesamten Metallkomplex zu werten. Besonders die starken Bewegungen im Silberpreis wirkten direkt auf den Titel, da South32 über die Cannington-Mine eines der weltweit größten Silber-Assets besitzt und generell eine breite Exposure zu Industriemetallen und Edelmetallen aufweist. Entsprechend reagiert die Aktie sensibel auf kurzfristige Liquiditätsbewegungen im Rohstoffsektor. Auffällig ist jedoch, dass Rücksetzer bislang schnell wieder gekauft werden und der Markt wiederholt höhere Hochs ausbilden konnte. Diese Struktur spricht weiterhin für eine zugrunde liegende Nachfrage nach dem Titel und gegen eine klassische Topbildung. Auch im Kontext der globalen Rohstoffmärkte passt das Bild: hohe Schwankungen innerhalb eines übergeordnet festen Trends.



Fazit:



Der Rückgang wirkt wie eine normale Konsolidierung im Aufwärtstrend. Solange der Metallsektor insgesamt stabil bleibt, überwiegen strukturell die Chancen gegenüber den Risiken.

