Weizen bleibt schwach – Fundamentale Lage und Saisonalität sprechen weiter gegen steigende Kurse

Der Weizen-Future zeigte in der vergangenen Woche erneut Schwäche und verlor 1,39 % auf 530,75 US-Cent. Während Sojabohnen von Nachfragespekulation profitieren konnten, blieb Weizen klar zurück und bestätigte damit das bereits seit Monaten bestehende relative Schwächebild innerhalb der Grain-Komplexe. Die Preisbewegung wirkt dabei nicht impulsiv, sondern eher wie ein kontinuierliches Auslaufen von Kaufinteresse, was typisch für Märkte ist, in denen strukturell ausreichend Angebot vorhanden ist.



Auch die Positionierung bestätigt dieses Bild. Das Managed Money bleibt mit über 35.000 Kontrakten netto short engagiert und zeigt weiterhin keine Bereitschaft, diese Positionierung signifikant zu reduzieren. Damit fehlt dem Markt aktuell der spekulative Kaufdruck, der für nachhaltige Aufwärtsbewegungen notwendig wäre. Gleichzeitig sprechen hohe globale Lagerbestände und stabile Produktionsaussichten fundamental gegen steigende Preise, sodass kurzfristige Erholungen bislang konsequent verkauft werden.



In der kommenden Woche rückt der USDA-Report am Dienstag um 18:00 Uhr MEZ in den Mittelpunkt. Zwar kann der Bericht kurzfristig Volatilität erzeugen, doch solange keine deutliche Angebotsüberraschung eintritt, dürfte sich am übergeordneten Bild wenig ändern. Auch saisonal bleibt Weizen bis in den Sommer hinein einer der schwächeren Agrarmärkte.



Fazit: Weizen bleibt ein strukturell schwacher Markt. Ohne klare bullische Überraschungen im USDA-Report dürfte jede Erholung weiterhin eher als Verkaufsgelegenheit interpretiert werden als als Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends.

