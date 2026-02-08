    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Management-Chaos drückt den Kurs – Rohstoffwerte stark, Aktie schwach

    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie des französischen Bergbaukonzerns Eramet setzte ihre Abwärtsbewegung fort und verlor in der vergangenen Woche 6,91 % auf 68,10 €. Noch vor wenigen Wochen notierte das Papier oberhalb von 80 €, ehe überraschende Personalentscheidungen das Vertrauen der Investoren erschütterten. Zunächst wurde der CEO nur wenige Monate nach Amtsantritt abgesetzt, kurz darauf trat auch der Finanzchef im Zuge einer internen Untersuchung vorübergehend zurück. Laut Unternehmen stehen operative Ergebnisse nicht im Mittelpunkt der Maßnahmen, dennoch sorgen die Vorgänge für erhebliche Governance-Unsicherheit und einen klaren Risikoabschlag am Markt.

    Fundamental ist Eramet weiterhin breit im Bereich Batteriemetalle und Industriemetalle positioniert, insbesondere bei Nickel und Mangan, zusätzlich bestehen Engagements im Lithiumbereich. Die operative Entwicklung der Rohstoffmärkte selbst erklärt den starken Kursrückgang daher nur bedingt – entscheidend ist vielmehr der Vertrauensverlust durch Management-Instabilität. Gerade bei Minenaktien zeigt sich erneut, dass neben dem Rohstoffpreis immer auch unternehmensspezifische Risiken eine zentrale Rolle spielen und kurzfristig den dominierenden Kurstreiber darstellen können.

    Fazit:

    Der aktuelle Rückgang wirkt weniger rohstoffgetrieben als governancegetrieben. Solange keine klare Stabilisierung in der Unternehmensführung erkennbar wird, dürfte die Aktie gegenüber den zugrunde liegenden Metallpreisen unterperformen und ein erhöhtes Risikoprofil behalten.

