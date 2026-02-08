Stabilisierung nach dem Schock – Palladium bleibt ein Volatilitätsmarkt

Der Palladium-Future zeigte nach dem massiven Sell-Off der Vorwoche erste Beruhigungstendenzen und legte auf Wochenbasis um 0,74 % zu. Die Woche wurde bei 1.712 US-Dollar beendet. Trotz der positiven Wochenbilanz war der Verlauf weiterhin extrem schwankungsanfällig. Zwischenzeitliche Hochs oberhalb von 1.800 US-Dollar standen deutlichen Rücksetzern bis in den Bereich um 1.500 US-Dollar gegenüber. Die Handelsstruktur bleibt damit klar geprägt von nervöser Liquidität und schnellen Positionswechseln im gesamten Metallsektor.



Auffällig ist jedoch die Stabilität der spekulativen Marktteilnehmer. Laut COT-Daten hält das Managed Money weiterhin eine Netto-Long-Position von knapp über 1.100 Kontrakten. Nach einem so starken Preisrückgang wäre ein deutlicher Positionsabbau typisch gewesen, dieser bleibt bislang aus. Das spricht dafür, dass der jüngste Einbruch eher als Liquiditäts- und nicht als Strukturereignis gewertet wird.



Auch aus zyklischer Sicht bleibt das Bild konstruktiv. Die saisonale Entwicklung zeigt bis Ende April eine statistisch positive Phase für Palladium. Damit treffen kurzfristig nervöse Marktbewegungen auf eine weiterhin unterstützende mittelfristige Struktur.



Fazit:



Der Markt stabilisiert sich nach dem Einbruch, während Positionierung und Saisonalität ein konstruktives Umfeld signalisieren. Palladium bleibt jedoch ein hochsensibler Markt, in dem Bewegungen weiterhin überproportional ausfallen können.





