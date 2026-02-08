Bitcoin Future mit massiver Korrektur – Stabilisierung nach Panikverkauf

Der Bitcoin Future stand in der vergangenen Woche massiv unter Druck und verlor 16,48 % auf Wochensicht. Der Handel endete am Freitag bei 70.580 US-Dollar. In der Spitze fiel der Markt am Donnerstag bis auf 60.005 US-Dollar zurück, was einem intraday-Rückgang von rund 28,94 % entspricht. Damit summiert sich der Rückgang seit Januar 2025 auf über 30 % und vom All-Time-High im Oktober des vergangenen Jahres auf rund 44,75 %.



Die Bewegung verlief klassisch panikartig mit stark beschleunigter Abwärtsdynamik und anschließendem schnellen Rebound. Der Markt reagierte auf Liquidationen und erhöhte Volatilität, was auf kurzfristige Marktbereinigung hindeutet. Auffällig ist, dass trotz des massiven Preisrückgangs Käufer in der Schwäche wieder aktiv wurden und die Tiefs relativ zügig zurückgekauft wurden.



Auch die COT-Daten zeigen eine leichte Veränderung der Struktur: Managed Money hat den Sell-Off genutzt und hält nun wieder über 1.000 Kontrakte auf der Long-Seite.



Fazit:



Nach der extremen Abwärtsbewegung befindet sich der Markt in einer Phase der Neuorientierung. Der schnelle Rebound deutet darauf hin, dass ein Teil der Verkaufswelle liquiditäts- und nicht fundamental getrieben war. Kurzfristig bleibt die Volatilität hoch, während sich erst zeigen muss, ob die Tiefs eine tragfähige Stabilisierung bilden oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellen.

