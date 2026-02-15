    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnenmehl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnenmehl

    Carsten Stork

    Sojabohnen-Future setzt Aufwärtstrend fort – Positionierung dreht klar bullish

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Sojabohnen-Future konnte vergangene Woche um 1,82% zulegen und schloss bei 1.134,75 US-Cent. Die Bewegung wirkt auf den ersten Blick unspektakulär, tatsächlich zeigt sie jedoch eine klare Veränderung im Marktverhalten: Nach der vorherigen Schwächephase steigt der Markt langsam und kontrolliert, ohne Übertreibung nach oben. Genau solche Bewegungen sind häufig nachhaltiger als impulsive Rallys.

    Entscheidend ist die Entwicklung in den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Positionierung massiv ausgeweitet und hält inzwischen rund 146.000 Kontrakte Long. Zuvor war die spekulative Position nach enttäuschenden China-Nachrichten bis auf etwa 64.000 Kontrakte gefallen. Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Positionierung damit mehr als verdoppelt – ein klares Zeichen, dass institutionelles Kapital wieder in den Markt zurückkehrt und steigende Preise antizipiert.

    Fundamental passt das Bild: Die Nachfragefantasie rund um China bleibt bestehen, während gleichzeitig große Ernten zwar kurzfristig bremsen, den Trend aber nicht drehen.

    Auch saisonal befindet sich der Markt nun in einer typischerweise positiven Phase. Historisch tendieren Sojabohnen bis in den Frühsommer hinein nach oben, womit sich Positionierung, Saisonalität und Marktstruktur aktuell gegenseitig bestätigen.

    Fazit: Der Markt wirkt konstruktiv aufgebaut. Die Kombination aus wachsender spekulativer Nachfrage und positiver Saisonalität spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in den kommenden Monaten.


    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
