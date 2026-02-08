Sojabohnen springen nach China-Story – Momentum kehrt zurück

Die Sojabohnen an der CBOT konnten in der vergangenen Woche deutlich zulegen und beendeten die Woche mit einem Plus von 4,84 % bei 1.114,75 US-Cents. Im Wochenverlauf kam es zu einem dynamischen Schub, nachdem politische Aussagen zu möglichen zusätzlichen chinesischen Käufen veröffentlicht wurden. In der Spitze stieg der Future bis auf 1.137,75 US-Cents an. Die Bewegung setzte schlagartig zur Wochenmitte ein und veränderte das kurzfristige Marktbild klar zugunsten der Käufer. Auffällig ist dabei die Reaktion der spekulativen Marktteilnehmer. Das Managed Money hat seine Positionen zwar leicht ausgebaut und hält aktuell rund 64.000 Kontrakte Long, bleibt damit jedoch weit unter früheren Niveaus. Direkt nach der Ankündigung lag die Positionierung zeitweise bei rund 254.000 Kontrakten Long. Im Verhältnis dazu ist die aktuelle Long-Positionierung weiterhin moderat, was zeigt, dass große Teile des Marktes der Bewegung noch nicht vollständig vertrauen oder auf Bestätigung realer Nachfrage warten. Genau diese zurückhaltende Positionierung kann jedoch stabilisierend wirken, da ein Nachziehen weiterer Käufer möglich bleibt. Saisonale Muster unterstützen das Bild zusätzlich. Historisch zeigen Sojabohnen ab dieser Phase häufig steigende Notierungen bis in die Sommermonate hinein. Damit trifft eine verbesserte Nachrichtenlage auf ein konstruktives saisonales Umfeld.



Fazit: Der Markt hat ein neues bullisches Momentum aufgebaut. Solange Anschlusskäufe folgen und die Nachfrageerwartung bestehen bleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer fortgesetzten Aufwärtsbewegung in Richtung Sommer.

