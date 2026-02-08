    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Baumwolle rutscht auf neues Mehrmonatstief – Abwärtstrend beschleunigt sich

    Der US-Baumwoll-Future setzte seine Schwäche in der vergangenen Woche klar fort und verlor 3,34 %. Der Schlusskurs lag bei 61,06 US-Cent und damit auf dem niedrigsten Niveau seit April 2025. Der Markt bewegt sich seit Wochen nahezu kontinuierlich …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der US-Baumwoll-Future setzte seine Schwäche in der vergangenen Woche klar fort und verlor 3,34 %. Der Schlusskurs lag bei 61,06 US-Cent und damit auf dem niedrigsten Niveau seit April 2025. Der Markt bewegt sich seit Wochen nahezu kontinuierlich nach unten und zeigt bislang keine Stabilisierungstendenzen.

    Die COT-Daten bestätigen dieses Bild deutlich. Das Managed Money hat seine Short-Positionierung weiter ausgebaut und hält inzwischen 42.744 Netto-Short-Kontrakte. Gleichzeitig ist das Open Interest stark angestiegen, was darauf hindeutet, dass neue Verkäufer in den Markt kommen und der Abwärtstrend nicht nur aus Liquidationen besteht, sondern aktiv aufgebaut wird.

    Auch fundamental bleibt der Druck bestehen. Die Exportverpflichtungen liegen mit 7,8 Mio. RB rund 12 % unter dem Vorjahr und deutlich hinter dem saisonalen Durchschnitt zurück. Gleichzeitig steigen die zertifizierten ICE-Bestände weiter an, während der Adjusted World Price erneut gefallen ist. Damit fehlt dem Markt aktuell ein klarer Nachfrageimpuls.

    Bemerkenswert ist zudem, dass selbst die üblicherweise unterstützende Saisonalität den Preisrückgang derzeit nicht stoppen kann. Der Markt handelt damit klar trendgetrieben und positionierungsgetrieben.

    Fazit:

    Die Kombination aus steigender Short-Positionierung, wachsendem Open Interest und schwachen Fundamentaldaten spricht kurzfristig für anhaltenden Druck im Baumwoll-Future. Solange keine klare Nachfrageüberraschung eintritt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben höher als das einer nachhaltigen Erholung.


